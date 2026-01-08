logo ebc
Minneapolis protesta após morte de cidadã dos EUA pela polícia do ICE

Governo Trump alegou legítima defesa dos agentes
Camila Boehm – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 11:08
São Paulo
People gather outside the Phoenix ICE Field Office on Jan. 7, 2026, for a vigil in honor of Renee Nicole Good, who was shot and killed by an ICE agent in Minneapolis.
© Joe Rondone/The Republic/Reuters/Proibida reprodução

Moradores da cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos, saíram às ruas, na noite desta quarta-feira (7), em protesto pela morte da cidadã estadunidense Renee Nicole Good por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Na quarta-feira (7), Renee foi alvejada por policiais do serviço de imigração dentro de seu carro.

As informações são do Minnesota Star Tribune. De acordo com o jornal The New York Times, outros locais do país também realizaram protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos.

Segundo Tricia o agente do ICE “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os demais agentes que estavam na ação.

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris classificou o episódio como “chocante”, em postagem nas redes sociais, e criticou o argumento defendido pela Casa Branca. 

“Muitos de nós vimos o vídeo horrível e doloroso, que deixa claro que a explicação do governo Trump sobre esse tiroteio é pura manipulação. Uma investigação completa e justa em nível estadual é absolutamente necessária”, escreveu Kamala.

Moradores que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo.

Vídeos postados em redes sociais mostram o crime de vários ângulos. Os agentes se aproximam pela lateral do veículo e tentaram abrir a porta da motorista. Ela então acelera e tenta sair com o carro, quando outro agente dispara tiros à queima-roupa.
 

A message is written on a wooden cross placed next to flowers and candles at a memorial site during a vigil for a 37-year-old woman who was shot in her car by a U.S. immigration agent, according to local and federal officials, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans
Em Minneapolis, moradores fazem vigília em um memorial pela morte de Renee Nicole Good

Operação

Na terça-feira (6), o Departamento de Segurança Nacional deu início a uma grande ofensiva migratória na região, enviando cerca de 2 mil agentes e oficiais para a operação.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma e disse que a “imprudência do governo Trump custou a vida de alguém”. 

Já o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, lamentou a morte da mulher de 37 anos. “À família: sinto muito!”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes. 

“Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade”, afirmou. “Exigimos que o ICE deixe a cidade e o estado imediatamente. Estamos ao lado das comunidades de imigrantes e refugiados.”

Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o agente agiu em legítima defesa. Segundo ele, imagens do episódio indicam que a motorista tentou atropelar o agente de forma “violenta” e “deliberada”.
 

People hold signs as they gather during a vigil for a 37-year-old woman who was shot in her car by a U.S. immigration agent, according to local and federal officials, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans
Manifestantes protestam contra a política de imigração do governo Trump e contra as forças do ICE


 

Police tape surrounds a vehicle after its driver was shot by a U.S. immigration agent, according to local and federal officials, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans TPX IMAGES OF THE DAY
Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA
Edição:
Denise Griesinger
ICE Imigração Minneapolis Minnesota Donald Trump EUA Renee Nicole Good
