Negociação de paz é interrompida após bombardeio russo na Ucrânia

Ataques aéreos cortaram a energia de milhões de ucranianos
Yuliia Dysa e Max Hunder - Reuters*
Publicado em 24/01/2026 - 14:18
Kiev
Integrantes das delegações durante negociações sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia em Abu Dhabi 24/01/2026 Governo dos Emirados Árabes Unidos/REUTERS
Reuters

A Ucrânia e a Rússia encerraram o segundo dia de conversações mediadas pelos Estados Unidos, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (24), sem um acordo, mas com futuras reuniões em vista após os ataques aéreos russos durante a noite, que cortaram a energia de mais de um milhão de ucranianos em meio ao frio intenso do inverno no país.

As declarações após a conclusão das negociações não indicaram que nenhum acordo havia sido alcançado, mas Moscou e Kiev disseram que estão abertos a novos diálogos.

"O foco central das discussões foram os possíveis parâmetros para o fim da guerra", escreveu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, no X após a reunião.

"Como resultado das reuniões realizadas durante esses dias, todos os lados concordaram em relatar em suas capitais cada aspecto das negociações e coordenar outras medidas com seus líderes", disse Zelenskiy, acrescentando que outras reuniões podem ocorrer já na próxima semana.

Um porta-voz do governo dos Emirados Árabes Unidos disse que houve um engajamento cara a cara entre a Ucrânia e a Rússia, raro na guerra de quase quatro anos desencadeada por uma invasão russa em grande escala, e abordou "elementos pendentes" da estrutura de paz de Washington.

Um porta-voz do principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, disse aos repórteres, pouco antes das 17h, horário de Abu Dhabi, que as discussões haviam sido concluídas.

O bombardeio na capital ucraniana, Kiev, e de sua segunda maior cidade, Kharkiv, por centenas de drones e mísseis russos, levou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, que não estava presente nas negociações,  a acusar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de agir "cinicamente".

"Esse ataque bárbaro prova mais uma vez que o lugar de Putin não é no Conselho de Paz [do presidente dos EUA, Donald Trump], mas no banco dos réus do tribunal especial", escreveu Sybiha no X.

"Seus mísseis atingiram não apenas nosso povo, mas também a mesa de negociações", afirmou.

Este sábado estava programado para ser o último dia das conversações, anunciado por Zelenskiy como a primeira reunião trilateral no âmbito do processo de paz mediado pelos EUA.

* Colaborou Maha El Dahan, em Abu Dhabi

Guerra na Ucrânia Rússia Kiev Acordo de Paz negociações de paz
