Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra fascismo

Ativista de 84 anos diz que há recuo de 50 anos nos direitos civis

Centenas de nova-iorquinos manifestaram-se em frente à Trump Tower, em Manhattan, contra o que consideram “crescente ameaça fascista” no país e exigiram o ‘impeachment’ do presidente norte-americano.

Ao completar um ano desde a volta de Donald Trump à Casa Branca para um segundo mandato, dezenas de cartazes foram erguidos na Quinta Avenida de Manhattan com frases como “‘Impeachment já’, “Quando é que isso acabará?”, “Abolição do ICE [Agência Federal de Imigração e Alfândega] já!”, “Trump é diabólico”, “Estou com os nossos aliados da Otan” ou “A Groenlândia é dos groenlandeses”.

A multiplicidade de temas abordados nos cartazes mostra o ano turbulento e sem precedentes que Donald Trump promoveu, com o intuito de impor nova ordem internacional e moldar a dinâmica interna norte-americana.

“Venho hoje aqui porque estou horrorizada com as monstruosidades que este presidente tem feito. Eu já sou velha, mas estou preocupada com o futuro dos meus netos”, afirmou May, de 84 anos.

Questionada pela Lusa sobre o que mais a chocou nesse regresso de Trump ao poder, a octogenária nova-iorquina apontou “o recuo de 50 anos nos direitos civis”, o “tratamento humilhante dado aos imigrantes que tanto contribuem para os Estados Unidos” e a tentativa de anexação da Groenlândia.

“Estamos tão longe do que devíamos ser enquanto país. Só espero que as pessoas acordem a tempo”, acrescentou May.

Apesar das baixas temperaturas que atingem a região, com sensação térmica próxima dos 15 graus negativos em Nova York, os manifestantes não arredaram pé durante cerca de uma hora. Depois disso, os mais idosos foram abandonando o protesto.

“Hoje está muito frio, mas eu tinha de vir. Estou aterrorizada com o estado deste país. O que estão fazendo com os imigrantes é desumano”, afirmou Marge, de 82 anos.

“A decisão de anexar a Groenlândia é chocante. Está virando as costas aos nossos aliados”, criticou.

Tom, de 30 anos, foi outro que se juntou ao protesto na Trump Tower contra o “fascismo crescente no país”, o qual atribui diretamente a Donald Trump.

“Depois do primeiro mandato de Trump, achei que nada me surpreenderia, mas o ataque à Groenlândia é algo que não estava sendo esperao”, admitiu o jovem.

Donald Trump tomou posse em20 de janeiro de 2025 e tornou-se o 47º presidente dos Estados Unidos. O republicano já tinha cumprido um primeiro mandato presidencial (2017/2021).

O primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump foi marcado pela adoção de medidas drásticas em praticamente todas as áreas de atuação, abalando as políticas interna e externa norte-americanas e fraturando alianças de longa data.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.