logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra fascismo

Ativista de 84 anos diz que há recuo de 50 anos nos direitos civis
Marta Moreira - Repórter da agência Lusa*
Publicado em 21/01/2026 - 08:37
Nova York
Manifestantes protestam contra o ICE em Minneapolis 20/01/2026 REUTERS/Seth Herald
© REUTERS/Seth Herald/Proibida reprodução
Lusa

Centenas de nova-iorquinos manifestaram-se em frente à Trump Tower, em Manhattan, contra o que consideram “crescente ameaça fascista” no país e exigiram o ‘impeachment’ do presidente norte-americano.

Ao completar um ano desde a volta de Donald Trump à Casa Branca para um segundo mandato, dezenas de cartazes foram erguidos na Quinta Avenida de Manhattan com frases como “‘Impeachment já’, “Quando é que isso acabará?”, “Abolição do ICE [Agência Federal de Imigração e Alfândega] já!”, “Trump é diabólico”, “Estou com os nossos aliados da Otan” ou “A Groenlândia é dos groenlandeses”.

A multiplicidade de temas abordados nos cartazes mostra o ano turbulento e sem precedentes que Donald Trump promoveu, com o intuito de impor nova ordem internacional e moldar a dinâmica interna norte-americana.

“Venho hoje aqui porque estou horrorizada com as monstruosidades que este presidente tem feito. Eu já sou velha, mas estou preocupada com o futuro dos meus netos”, afirmou May, de 84 anos.

Questionada pela Lusa sobre o que mais a chocou nesse regresso de Trump ao poder, a octogenária nova-iorquina apontou “o recuo de 50 anos nos direitos civis”, o “tratamento humilhante dado aos imigrantes que tanto contribuem para os Estados Unidos” e a tentativa de anexação da Groenlândia.

“Estamos tão longe do que devíamos ser enquanto país. Só espero que as pessoas acordem a tempo”, acrescentou May.

Apesar das baixas temperaturas que atingem a região, com sensação térmica próxima dos 15 graus negativos em Nova York, os manifestantes não arredaram pé durante cerca de uma hora. Depois disso, os mais idosos foram abandonando o protesto.

“Hoje está muito frio, mas eu tinha de vir. Estou aterrorizada com o estado deste país. O que estão fazendo com os imigrantes é desumano”, afirmou Marge, de 82 anos.

A decisão de anexar a Groenlândia é chocante. Está virando as costas aos nossos aliados”, criticou.

Tom, de 30 anos, foi outro que se juntou ao protesto na Trump Tower contra o “fascismo crescente no país”, o qual atribui diretamente a Donald Trump.

“Depois do primeiro mandato de Trump, achei que nada me surpreenderia, mas o ataque à Groenlândia é algo que não estava sendo esperao”, admitiu o jovem.

Donald Trump tomou posse em20 de janeiro de 2025 e tornou-se o 47º presidente dos Estados Unidos. O republicano já tinha cumprido um primeiro mandato presidencial (2017/2021).

O primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump foi marcado pela adoção de medidas drásticas em praticamente todas as áreas de atuação, abalando as políticas interna e externa norte-americanas e fraturando alianças de longa data.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Anistia Internacional alerta para impactos da volta de Trump
People gather outside Our Lady of Sorrows Catholic Church in the Corona neighborhood, a largely immigrant community, in the Queens borough of New York City, U.S., January 8, 2026. REUTERS/Dana Edwards
Líderes católicos dos EUA criticam política externa do governo Trump
Trump diz que EUA precisam controlar Groenlândia para deter Rússia e China. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump diz à Noruega não sentir mais obrigação de pensar apenas na paz
manifestação Nova York protesto fascismo Donald Trump impeachment
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Militares dos EUA apreendem outro petroleiro ligado à Venezuela
qua, 21/01/2026 - 09:40
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank
qua, 21/01/2026 - 09:36
SEOUL, SOUTH KOREA - JANUARY 21: Former South Korean Prime Minister Han Duck-soo (C) arrives at the Seoul Central District Court for his first sentencing trial in the insurrection case on January 21, 2026 in Seoul, South Korea. Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Ex-líder sul-coreano condenado a 23 anos de prisão por lei marcial
qua, 21/01/2026 - 09:24
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Pedestres com guarda-chuvas no Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral País com maioria das regiões em alerta de chuvas intensas nesta quarta
qua, 21/01/2026 - 09:08
Estádio do Morumbi,Brasileiro Championship - Sao Paulo v Vasco da Gama
Esportes Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis
qua, 21/01/2026 - 09:06
Ambulância chega ao local do descarrilamento de um trem de passageiros perto de Barcelona, ​​em Gelida, Espanha 21 de janeiro de 2026 REUTERS/Bruna Casas
Internacional Sindicato espanhol de maquinistas anuncia greve geral após acidentes
qua, 21/01/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo