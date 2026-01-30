OMS afirma que risco do vírus Nipah é baixo na Índia, sem propagação

Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (30) que o risco de propagação do vírus Nipah é baixo.

Anais Legand, do Programa de Emergências de Saúde da OMS acrescentou que nenhum dos mais de 190 contatos das duas pessoas infectadas na Índia testou positivo ou desenvolveu sintomas da doença.

"O risco em nível nacional, regional e global é considerado baixo", disse Anais, em entrevista coletiva em Genebra. Ambos os pacientes infectados estão hospitalizados e vivos, disse ela.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.