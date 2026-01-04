logo ebc
Papa defende bem-estar do povo venezuelano e a soberania do país

Líder da igreja católica comentou situação na Praça de São Pedro
Agência Lusa
Publicado em 04/01/2026 - 10:32
Roma
Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from his window at the Vatican, June 22, 2025. Reuters/Remo Casilli/Proibida reprodução
Lusa

O Papa Leão XIV defendeu neste domingo (4) que o bem-estar dos venezuelanos deve prevalecer, após a captura do Presidente Nicolás Maduro. Ele apelou para que se "garanta a soberania" da Venezuela.

"O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao compromisso com os caminhos da Justiça e da paz, garantindo a soberania do país", declarou o Papa, de nacionalidade estadunidense, após a oração do Angelus na Praça de São Pedro, em Roma.

Leão XIV comentou a informação divulgada neste sábado (3), pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que as forças armadas norte-americanas realizaram "com êxito, um ataque em grande escala" em solo venezuelano e que Maduro e sua mulher, Cilia Flores, foram detidos, na residência presidencial em Caracas.

O governo venezuelano denunciou a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos e decretou o estado de exceção, enquanto o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que irá governar o país até se concluir uma transição de poder.

Trump admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

O presidente venezuelano foi levado para Nova York, onde deverá comparecer, nos próximos dias, a um tribunal federal para responder a acusações de narcoterrorismo, segundo as agências internacionais.

Repercussão

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou "profunda preocupação" com a recente "escalada de tensão na Venezuela", alertando que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter "implicações preocupantes" para a região.

Maduro passou a primeira noite detido no Metropolitan Detention Center, uma prisão federal de Brooklyn, em Nova York, onde enfrenta acusações de alegado envolvimento em tráfico de droga e corrupção.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, recebeu uma ordem do Supremo Tribunal para assumir a presidência interina do país.

invasão Venezuela Papa EUA venezuela Nicolás Maduro
dom, 04/01/2026 - 13:20
