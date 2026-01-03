Parlamentares democratas dizem que foram enganados sobre Venezuela
Membros democratas do Congresso dos Estados Unidos disseram neste sábado (3) que altos funcionários do governo do presidente Donald Trump os haviam enganado durante briefings recentes sobre os planos para a Venezuela, insistindo que não estavam planejando uma mudança de regime em Caracas.
Os comentários foram feitos depois que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e depuseram seu presidente de longa data, Nicolás Maduro, em uma operação noturna, na intervenção mais direta de Washington na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989.
Em reuniões informativas realizadas em novembro e dezembro por autoridades como o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, os parlamentares disseram que foram informados repetidamente que não havia planos para uma invasão terrestre na Venezuela e que o governo não estava focado na mudança de regime.
"Como o presidente e seu gabinete negaram repetidamente qualquer intenção de realizar uma mudança de regime na Venezuela ao informar o Congresso, não temos nenhuma compreensão de como o governo está se preparando para mitigar os riscos para os EUA e não temos nenhuma informação sobre uma estratégia de longo prazo após a extraordinária escalada de hoje", disse a senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, a principal democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado, em um comunicado neste sábado.
"Em vez disso, a administração enganou consistentemente o povo norte-americano e seus representantes eleitos, oferecendo três explicações diferentes e contraditórias para suas ações", disse Shaheen.
O Pentágono, o Departamento de Estado e a Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
Vários parlamentares disseram que sentiram que haviam mentido para eles.
"O governo mentiu para o Congresso e lançou uma guerra ilegal para mudança de regime e petróleo", disse o deputado democrata Don Beyer, da Virgínia, no X. O distrito de Beyer inclui o Pentágono, do outro lado do rio de Washington.
Em uma coletiva de imprensa no sábado, Trump disse que o Congresso não havia sido mantido totalmente informado sobre os planos da Venezuela devido à preocupação de que a notícia sobre seus planos fosse divulgada. "O Congresso tem uma tendência a vazar", disse Trump aos repórteres.
Os membros do Congresso, inclusive alguns dos pares republicanos de Trump, vinham clamando por mais informações sobre sua estratégia em relação à nação sul-americana, rica em petróleo, desde que ele iniciou um reforço militar no sul do Caribe e ordenou ataques a barcos que, segundo ele, transportavam drogas.
*Proibida a reprodução deste conteúdo