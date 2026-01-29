Planeta com chance de ser habitável é descoberto a 146 anos-luz

HD 137010 b tem tamanho da Terra e temperaturas de até -70ºC

Um planeta com cerca de 50% de chance de ser habitável foi descoberto por cientistas a partir de dados coletados em 2017 pelo telescópio Kepler, da Nasa, a agência espacial do Estados Unidos.

Chamado HD 137010 b, o planeta é do tamanho da Terra e está a aproximadamente 146 anos-luz do nosso sistema solar. Apesar de isso significar que ele está próximo em escala galáctica, chegar até lá levaria milhares de anos.

O planeta orbita uma estrela parecida com o Sol, porém mais fria e menos brilhante. Por isso, sua temperatura é semelhante à de Marte, podendo chegar a -70°C. Mesmo assim, os pesquisadores acreditam que ele pode estar na chamada “zona habitável”.

Outra semelhança é que sua órbita é muito parecida com a da Terra, com duração de cerca de 355 dias terrestres.

A detecção aconteceu quando o planeta passou na frente da estrela ao redor da qual orbita, causando um leve escurecimento.

Segundo as informações divulgadas, a descoberta inicial foi feita por cientistas cidadãos, incluindo um estudante.

