logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Plano de paz em Gaza é tema de telefonema entre Lula e Mahmoud Abbas

Líderes falaram sobre reconstrução da região após destruição da guerra
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 16:43
Brasília
Nova York, EUA, 19.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente do Estado da Palestina e da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em Nova York. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira (22), com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto.

Na ligação, os líderes discutiram a situação na Faixa de Gaza, enclave palestino que foi praticamente destruído pelas forças militares de Israel ao logo dos últimos anos, com mais de 68 mil mortos.

Em outubro do ano passado, o governo israelense e o grupo político armado Hamas, que governava o território, assinaram um acordo de cessar-fogo para interromper o derramamento de sangue, que vitimou especialmente mulheres e crianças palestinas.

"Ao expressar satisfação quanto ao cessar-fogo obtido em Gaza, o presidente Lula consultou o presidente Abbas sobre as perspectivas de reconstrução da região e reiterou o compromisso brasileiro com a paz no Oriente Médio. Ambos trocaram impressões sobre o plano de paz em curso e acordaram continuar mantendo contato sobre o tema", disse o Planalto, em nota, sem dar mais detalhes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apesar do cessar-fogo, bombardeios e tiroteios têm sido registrados em Gaza recentemente, segundo relatos de integrantes de agências das Nações Unidas que atuam na região.

Mais cedo, também nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, lançou oficialmente o órgão que chama de Conselho de Paz, que busca, segundo o presidente norte-americano, pacificar e reconstruir Gaza. O lançamento ocorreu no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Lula foi um dos cerca de 60 chefes de Estado e líderes internacionais convidados a compor o colegiado. 

No ano passado, Mahmoud Abbas, cujo governo exerce autoridade sobre a Cisjordânia, mas não governa Gaza, defendeu, em entrevista à rede árabe Al-Jazeera, que o plano de paz para o enclave só poderia ser duradouro se garantisse a soberania palestina sobre o território. Até o momento, no entanto, os planos de Trump para Gaza incluem um comitê executivo de administração sem palestinos no comando.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/01/2026 - Vice Presidente da República Geraldo Alckmin tendo ao lado o senador Nelsinho Trad-PSD/MS, fala com jornalistas. Foto: Cadu Gomes/VPR
Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso
Members of the Spanish police force work at the site where a commuter train collided with a crane in the country's fourth rail crash in less than a week, with several people suffering minor injuries in the crash, near the port city of Cartagena in Murcia region,Spain, January 22, 2026. REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz
Trem colide com guindaste no quarto acidente na Espanha em uma semana
U.S. President Donald Trump takes part in a charter announcement for his Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump lança em Davos Conselho de Paz criado por ele
Edição:
Aline Leal
Mahmoud Abbas Autoridade Nacional Palestina Palestina Conflito no Oriente Médio Lula Faixa de Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em cerimônia oficial no Palácio da Alvorada. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias
qui, 22/01/2026 - 17:13
Fundo de Financiamento Estudantil,Fies
Educação Fies 2026: inscrições para seleção começam no dia 3 de fevereiro
qui, 22/01/2026 - 17:09
Nova York, EUA, 19.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente do Estado da Palestina e da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em Nova York. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Plano de paz em Gaza é tema de telefonema entre Lula e Mahmoud Abbas
qui, 22/01/2026 - 16:43
Rio de Janeiro (RJ), 22/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa da inauguração do novo ambulatório de Oncologia Pediátrica, espaço para cuidado ao câncer infantojuvenil do SUS, no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Institutos federais de saúde do Rio inauguram novos serviços
qui, 22/01/2026 - 16:22
Brasília (DF) 06/02/2025 - Plenário da câmara dos deputados, durante sessão deliberativa virtual para a votação de propostas. Na pauta, sete projetos de decreto legislativo sobre acordos internacionais firmados pelo Brasil. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Geral Edital para policial legislativo da Câmara sai em janeiro, diz Motta
qui, 22/01/2026 - 16:19
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos DPU oficia ministérios para que garantam cotas raciais em concursos
qui, 22/01/2026 - 16:16
Ver mais seta para baixo