logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Polícia identifica os 40 mortos no incêndio em bar na Suíça

Seis dos 119 feridos ainda não tem a identidade confirmada
Lusa
Publicado em 05/01/2026 - 17:01
Genebra
Homenagens a vítimas de incêndio em bar na Suíça 2/1/2026 REUTERS/Stephanie Lecocq
© Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
Lusa

As 40 pessoas que morreram no incêndio em festa de ano novo em Crans Crans-Montana, Suiça, foram identificadas, anunciou nesta segunda-feira (5) a polícia local.

Foram identificados 21 suíços, nove franceses, incluindo um franco-suíço, uma pessoa com tripla nacionalidade França/Israel/Reino Unido, seis italianos, incluindo um italo-emiradense, uma belga, uma portuguesa, um romeno e um turco, segundo comunicado da polícia.

Os mortos no incêndio têm entre 14 e 39 anos, sendo 21 delas menores, segundo a informação oficial. Ainda falta identificar seis dos 119 feridos.

Segundo as autoridades federais suíças, 35 feridos, com queimaduras extensas e graves, foram transferidos para hospitais na França, na Bélgica, na Alemanha e na Itália.

Em Crans-Montana, centenas de pessoas assistiram a uma missa no exterior da lotada capela de São Cristóvão de Crans, em uma de muitas homenagens prestadas hoje às vítimas do incêndio no bar, onde festejavam a noite de Ano Novo

Novas homenagens estão previstas para a próxima sexta-feira, dia 09 de janeiro, decretado pelas autoridades dia de luto nacional na Suíça.

Relacionadas
Homenagens a vítimas de incêndio em bar na Suíça 2/1/2026 REUTERS/Stephanie Lecocq
Suíços enfrentam dolorosa tarefa de identificar vítimas de incêndio
Equipes de emergência trabalham na área do
Cerca de 40 pessoas morrem em explosão em estação de esqui na Suíça
Suíça Incêndio em Bar Crans-Montana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/01//2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, anunciam a aprovação da primeira fase do estudo clínico da polilaminina, substância fruto de pesquisa nacional apontada como uma terapia promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
seg, 05/01/2026 - 19:44
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
seg, 05/01/2026 - 19:00
Brazil's Ambassador to the United Nations Sergio Franca Danese speaks during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Internacional Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
seg, 05/01/2026 - 18:56
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Geral Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada
seg, 05/01/2026 - 18:55
Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, durante reunião de cúpula da União Europeia em Bruxelas 19/12/2025 REUTERS/Stephanie Lecocq
Internacional Ataque dos EUA a parceiro da Otan será "fim de tudo", alerta Dinamarca
seg, 05/01/2026 - 18:31
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Concursos Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil
seg, 05/01/2026 - 18:18
Ver mais seta para baixo