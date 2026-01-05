Polícia identifica os 40 mortos no incêndio em bar na Suíça

Seis dos 119 feridos ainda não tem a identidade confirmada

As 40 pessoas que morreram no incêndio em festa de ano novo em Crans Crans-Montana, Suiça, foram identificadas, anunciou nesta segunda-feira (5) a polícia local.

Foram identificados 21 suíços, nove franceses, incluindo um franco-suíço, uma pessoa com tripla nacionalidade França/Israel/Reino Unido, seis italianos, incluindo um italo-emiradense, uma belga, uma portuguesa, um romeno e um turco, segundo comunicado da polícia.

Os mortos no incêndio têm entre 14 e 39 anos, sendo 21 delas menores, segundo a informação oficial. Ainda falta identificar seis dos 119 feridos.

Segundo as autoridades federais suíças, 35 feridos, com queimaduras extensas e graves, foram transferidos para hospitais na França, na Bélgica, na Alemanha e na Itália.

Em Crans-Montana, centenas de pessoas assistiram a uma missa no exterior da lotada capela de São Cristóvão de Crans, em uma de muitas homenagens prestadas hoje às vítimas do incêndio no bar, onde festejavam a noite de Ano Novo

Novas homenagens estão previstas para a próxima sexta-feira, dia 09 de janeiro, decretado pelas autoridades dia de luto nacional na Suíça.