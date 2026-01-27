logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Prefeito de Minneapolis anuncia saída de agentes do ICE da cidade

Parte dos policiais de imigração começa a deixar a cidade nesta terça
Odair Braz – repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 11:15
São Paulo
FILE PHOTO: Minneapolis Mayor Jacob Frey speaks at a press conference, after an U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 12, 2026. REUTERS/Tim Evans/File Photo
© Reuters/Tim Evans/Arquivo/Proibida reprodução

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, anunciou em uma rede social na noite desta segunda-feira (26) que conversou com o presidente dos EUA Donald Trump, e que parte dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) vão deixar a cidade.

“Conversei com o presidente Trump nesta tarde e mostrei como Minneapolis se beneficia da presença da comunidade de imigrantes e deixei claro que meu maior pedido é que a operação Metro Surge [do ICE] precisa acabar. O presidente concordou que a atual situação não pode continuar.”

Ainda segundo a publicação de Frey, os agentes federais começam a sair da cidade nesta terça (27).

“Vou continuar insistindo na saída dos demais policiais envolvidos nesta operação”, escreveu.

Crimes

Em sua declaração, Frey informou ainda que a cidade de Minneapolis continuará cooperando com o governo federal nas investigações de crimes, mas que não participará de prisões inconstitucionais: “Criminosos violentos devem ser responsabilizados pelos crimes que cometeram, não com base em sua origem”.

O governador de Minnesota, estado onde fica Minneapolis, Tim Walz, também conversou com Trump nesta segunda-feira (26). Eles concordaram em rever a atuação do ICE no estado.

No último sábado (24), os agentes do ICE assassinaram Alex Pretti, cidadão norte-americano, de 37 anos, que trabalhava como enfermeiro em um hospital de veteranos de guerra.

Pretti foi imobilizado por cinco homens da corporação federal e, em seguida, já completamente dominado, foi atingido por dez disparos de arma de fogo feitos por um dos agentes do ICE.

Há duas semanas, o ICE também matou Renee Good, também cidadã norte-americana. Um agente atirou três vezes e matou Renee dentro de seu carro.

Troca de comando

Segundo informações da agência internacional Reuters, Gregory Bovino, uma das principais autoridades da Patrulha de Fronteira dos EUA, deixará de atuar no estado de Minnesota.

Bovino vinha sendo criticado pelas ações do ICE. Ainda segundo a Reuters, ele será transferido e deve ser substituído por Tom Homan.

Nas redes sociais, Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, negou que Bovino tenha sido dispensado de suas funções.

 

Relacionadas
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Conheça o ICE: polícia migratória de Trump alvo de protestos nos EUA
Local de tiroteio envolvendo agentes federais de imigração dos EUA em Minneápolis, no Estado norte-americano de Minnesota 24/01/2026 REUTERS/Tim Evans
Ex-presidentes e republicanos criticam Trump por morte em Minneapolis
A member of federal law enforcement walks through tear gas after using the chemical on angered community members, as tensions rise after federal law enforcement agents were involved in a shooting incident, a week after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Seth Herald
Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis
Edição:
Denise Griesinger
ICE Minneapolis Minnesota EUA Imigração
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Lorenzo Melo e Théo Medon na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções
Cultura Atores mirins compartilham experiência na Mostra de Tiradentes
ter, 27/01/2026 - 12:26
Turistas passeiam com suas malas no Bairro Gótico, em Barcelona 24/06/2024 REUTERS/Nacho Doce
Internacional Espanha vai regularizar situação de meio milhão de imigrantes
ter, 27/01/2026 - 12:12
Brasília (DF), 11/09/2025 - A ministra Cármen Lúcia durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Presidente do TSE alerta para aumento de desinformação nas eleições
ter, 27/01/2026 - 11:57
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula vai ao Panamá participar do Fórum Econômico da AL e Caribe
ter, 27/01/2026 - 11:34
Mossoró (RN), 27/01/2026 - A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União, deflagrou a operação Mederi, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos e a fraudes em procedimentos licitatórios. Foto: PF/Divulgação
Geral PF e CGU investigam fraudes em prefeituras do Rio Grande do Norte
ter, 27/01/2026 - 11:23
FILE PHOTO: Minneapolis Mayor Jacob Frey speaks at a press conference, after an U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 12, 2026. REUTERS/Tim Evans/File Photo
Internacional Prefeito de Minneapolis anuncia saída de agentes do ICE da cidade
ter, 27/01/2026 - 11:15
Ver mais seta para baixo