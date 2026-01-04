logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Prefeito de Nova York critica ato de guerra de Trump contra Venezuela

Zohran Mamdani tomou posse na última quinta-feira
Agência Lusa*
Publicado em 04/01/2026 - 12:42
Nova York
New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference at Grand Army Plaza in the Brooklyn borough of New York City, U.S., January 2, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
© Reuters/Jeenah Moon/Proibida reprodução

O prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, criticou o que considera ser “um ato de guerra” da administração de Donald Trump contra a Venezuela, cujo chefe de Estado foi capturado e levado para os Estados Unidos.

Em coletiva de imprensa no sábado, Zohran Mamdani disse ter tido uma conversa telefônica “franca e direta” com Donald Trump, a quem transmitiu o seu desacordo diante da "insistência em uma mudança de regime" na Venezuela.

Em comunicado publicado na sua página na rede social X, o prefeito disse que foi informado sobre a captura de Nicolás Maduro por tropas dos Estados Unidos, bem como sobre a “planejada detenção sob custódia federal em Nova York”.

Mamdani, que foi eleito em novembro e tomou posse na última quinta-feira (1°), lembrou que “atacar unilateralmente uma nação soberana é um ato de guerra e uma violação da lei federal e internacional”.

A “busca por uma mudança de regime” na Venezuela “não afeta apenas quem está no estrangeiro, mas também impacta diretamente os nova-iorquinos”, assinalou, recordando que dezenas de milhares de venezuelanos consideram Nova York a sua casa.

“O meu foco é a segurança deles e a segurança de cada nova-iorquino”, realçou Mamdani, prometendo que vai “continuar a monitorar a situação e emitir orientações relevantes”.

Acusação

A acusação dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro vai ser julgada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, onde promotores do Ministério Público já haviam apresentado um processo em 2020, acusando o líder venezuelano de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e crimes com armas automáticas.

A acusação baseia-se em uma investigação da Administração de Repressão de Drogas (DEA, da sigla em inglês), que identifica Maduro como líder do Cartel de Los Soles, rede ligada a altas chefias militares venezuelanas que procurava enriquecer utilizando “a cocaína como arma contra os Estados Unidos".

Nicolás Maduro e a sua mulher, Cília Fortes, estão desde ontem sob custódia em uma prisão federal em Brooklyn, Nova York, após terem sido capturados em Caracas, capital venezuelana.

Depois de aterrisar na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, aeroporto militar localizado no norte do estado de Nova York, o chefe de Estado venezuelano desceu do avião militar Boeing 757 acompanhado por uma ampla operação de segurança.

A still image from video posted by the White House's Rapid Response 47 account on X.com, which originated from the @PaulDMauro account, shows Venezuela's President Nicolas Maduro being walked in custody down a hallway at the offices of the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) in New York City, U.S., January 3, 2026. @RapidResponse47/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY Verification - Reuters was able to confirm footage of Nicolas Maduro walking through the halls of DEA headquarters in New York as seen on corroborating footage showing same personnels ushering Maduro and DEA NYD crest on the wall. - Logo on wall matched DEA NYD from file images. - Reuters witness footage showing convoy arriving at DEA headquarters in Manhattan.
Imagem de vídeo de Nicolás Maduro, divulgada na página da Casa Branca na internet - @RapidResponse47/DEA headquarters in Manhattan

Dezenas de agentes do FBI (polícia federal de investigação) e da DEA esperavam Maduro, sob uma temperatura de dois graus Celsius negativos.

Maduro foi então escoltado para uma instalação federal ligada à DEA, onde foi identificado, e transferido para o Centro de Detenção Metropolitano.

A presidência dos Estados Unidos divulgou imagens da detenção e da transferência, mostrando Maduro caminhando por um corredor com uma passadeira azul e com a inscrição DEA NYD - Administração de Repressão de Drogas do Distrito de Nova York.

O líder venezuelano deverá se apresentar a um juiz federal em Manhattan nos próximos dias.

Entenda

Os Estados Unidos lançaram no sábado (3) “um ataque de grande escala contra a Venezuela”, que capturou Maduro e sua mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".

Não se sabe ainda quando ela tomará posse, mas Delcy Rodriguez, que será a primeira mulher na história do país a liderar o Executivo, já exigiu “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único presidente da Venezuela”, e condenou a operação militar dos Estados Unidos.

A comunidade internacional tem se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
The Obelisk is illuminated with the colours of the Venezuelan flag as people celebrate following a U.S. strike on Venezuela, where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina, January 3, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu
Venezuelanos no exterior reagem a ataque dos EUA e queda de Maduro
Nicolás Maduro e Cilia Flores em Caracas 17/5/2018 REUTERS/Carlos Jasso
China pede aos EUA a libertação imediata de Maduro e sua esposa
Edição:
Denise Griesinger
invasão Venezuela Nicolás Maduro Nova York Zohran Mamdani
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Defesa Civil do RJ alerta para chuvas intensas no estado até segunda
dom, 04/01/2026 - 13:20
New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference at Grand Army Plaza in the Brooklyn borough of New York City, U.S., January 2, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Internacional Prefeito de Nova York critica ato de guerra de Trump contra Venezuela
dom, 04/01/2026 - 12:42
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas no litoral paulista provocam interdição da Serra Mogi-Bertioga
dom, 04/01/2026 - 12:24
Equipes de emergência trabalham na área do
Internacional Das 40 vítimas do incêndio na Suíça, 24 já foram identificadas
dom, 04/01/2026 - 12:09
The Obelisk is illuminated with the colours of the Venezuelan flag as people celebrate following a U.S. strike on Venezuela, where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina, January 3, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu
Internacional Venezuelanos no exterior reagem a ataque dos EUA e queda de Maduro
dom, 04/01/2026 - 11:58
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Bernie Sanders e Kamala Harris criticam ações de Trump na Venezuela
dom, 04/01/2026 - 11:56
Ver mais seta para baixo