Premiê britânico diz que cabe aos EUA justificar ações na Venezuela

"Precisamos de transição pacífica para a democracia", afirma
Reuters*
Publicado em 05/01/2026 - 10:30
Londres
Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks in an interview with a broadcaster during a visit to the Emmer Green Youth & Community Centre, to mark the beginning of the year and highlight the government's decision to freeze rail fares, in Reading, Berkshire, Britain January 5, 2026. Jonathan Brady/Pool via REUTERS
© Jonathan Brady/Pool via REUTERS/Proibida reprodução
Reuters

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que cabe aos Estados Unidos (EUA) justificar suas ações na Venezuela após terem capturado o presidente Nicolás Maduro, descrevendo a situação como "não simples".

"O que precisamos na Venezuela é de uma transição pacífica para a democracia. Essa era a nossa posição antes deste fim de semana e continua sendo a nossa posição", disse Starmer a repórteres.

"O direito internacional é a estrutura, é a âncora ou o ponto de referência, com base no qual julgamos as ações de todos os outros governos. E, é claro, cabe aos EUA justificar a ação que tomaram. Isso não é simples. É complicado e, ainda hoje, há outros desdobramentos."

Os Estados Unidos capturaram Maduro em uma operação na madrugada de sábado (3) e o levaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas.

