Premiê britânico diz que cabe aos EUA justificar ações na Venezuela

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que cabe aos Estados Unidos (EUA) justificar suas ações na Venezuela após terem capturado o presidente Nicolás Maduro, descrevendo a situação como "não simples".

"O que precisamos na Venezuela é de uma transição pacífica para a democracia. Essa era a nossa posição antes deste fim de semana e continua sendo a nossa posição", disse Starmer a repórteres.

"O direito internacional é a estrutura, é a âncora ou o ponto de referência, com base no qual julgamos as ações de todos os outros governos. E, é claro, cabe aos EUA justificar a ação que tomaram. Isso não é simples. É complicado e, ainda hoje, há outros desdobramentos."

Os Estados Unidos capturaram Maduro em uma operação na madrugada de sábado (3) e o levaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas.