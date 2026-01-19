Premiê do Japão convocará eleições antecipadas para 8 de fevereiro

Objetivo é buscar apoio para aumento de gastos e cortes de impostos

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, convocará eleição nacional em 8 de fevereiro para buscar o apoio dos eleitores para aumento dos gastos, cortes de impostos e uma nova estratégia de segurança que deverá acelerar o desenvolvimento da defesa.

Takaichi planeja dissolver o Parlamento na sexta-feira, antes da votação antecipada para todos os 465 assentos na câmara baixa do Parlamento, em seu primeiro teste eleitoral desde que se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de premiê do Japão, em outubro.

"Estou apostando meu próprio futuro político como primeira-ministra nesta eleição", disse Takaichi em entrevista nesta segunda-feira (19). "Quero que a população julgue diretamente se confiará a mim a administração da nação."

Ela prometeu suspender por dois anos o imposto de consumo de 8% sobre os alimentos, acrescentando que seus planos de gastos vão criar empregos, impulsionar os gastos das famílias e aumentar outras receitas fiscais.

A perspectiva desse corte de impostos, que o governo estima que reduziria a receita em 5 trilhões de ienes (US$ 32 bilhões) por ano, fez com que o rendimento dos títulos públicos japoneses de 10 anos atingisse hoje o maior valor em 27 anos.

A convocação de uma eleição antecipada permite que Takaichi aproveite o forte apoio do público para reforçar seu controle sobre o Partido Liberal Democrata (LDP), que está no poder, e fortalecer a frágil maioria de sua coalizão.

A eleição testará o apetite dos eleitores por maiores gastos em um momento em que o aumento do custo de vida é a principal preocupação da população.

Os preços foram a principal preocupação de 45% dos entrevistados em uma pesquisa divulgada pela emissora pública NHK na semana passada, seguidos por diplomacia e segurança nacional, com 16%.

O governo de Takaichi planeja nova estratégia de segurança nacional para este ano, depois de decidir acelerar um aumento militar que elevará os gastos com defesa para 2% do Produto Interno Bruto (PIB), uma ruptura acentuada em relação a décadas em que o Japão limitou esses gastos a cerca de 1%.

Takaichi não definiu uma nova meta de gastos além desse nível, mas a crescente tensão com a China em relação a Taiwan e às ilhas disputadas no Mar da China Oriental, juntamente com a pressão dos EUA para que os aliados gastem mais, provavelmente aumentará os gastos com defesa.

"A China realizou exercícios militares em torno de Taiwan, e a coerção econômica está sendo cada vez mais usada por meio do controle de importantes materiais da cadeia de suprimentos", disse ela. "O ambiente de segurança internacional está se tornando mais severo."

Na semana passada, a China proibiu as exportações de itens destinados às Forças Armadas do Japão que têm usos civis e militares, incluindo alguns minerais essenciais.

O LDP e o Ishin vão para a eleição de 8 de fevereiro, que coincide com uma eleição nacional planejada na Tailândia, com um total de 233 cadeiras juntos. Takaichi disse que sua meta é que a coalizão mantenha a maioria na câmara baixa.

