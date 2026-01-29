logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Presidente da Venezuela anuncia criação de plano de defesa nacional

Delcy Rodriguez deu prazo de 100 dias para apresentação do projeto
Lusa*
Publicado em 29/01/2026 - 07:34
Caracas
Venezuela's interim president Delcy Rodriguez applauds as she delivers her first annual address to the nation at the National Assembly, following the U.S. strike in Caracas that resulted in the capture of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 15, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria - Proibido reprodução
Lusa

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou o início de uma reestruturação estratégica da segurança nacional, estabelecendo prazo de 100 dias para a elaboração e apresentação do “Plano de Defesa da Nação”.

O anúncio foi feito durante evento em que Delcy Rodríguez foi reconhecida como comandante-chefe da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), três semanas após a operação militar norte-americana em que o presidente Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, foram capturados e levados para os Estados Unidos (EUA).

“Tiveram de procurar uma potência nuclear para tentar subjugar a soberania do povo venezuelano. O extremismo não conseguiu, não conseguiu e não conseguirá. Está nas nossas mãos e peço a todas as entidades envolvidas, máxima cooperação, máximo desempenho para que, num prazo de 100 dias, tenhamos as diretrizes muito claras do novo sistema defensivo para a Venezuela, em perfeita união civil, militar e policial”, disse.

Delcy Rodríguez citou Simón Bolívar (político e militar venezuelano que liderou a independência da Venezuela, Bolívia, Colômbia, do Peru, Equador e Panamá do império espanhol) e pediu que esse mesmo espírito de luta se apodere dos venezuelanos apara abrir os novos caminhos necessários à defesa da pátria.

“Devemos aprender com os infortúnios. Devemos compreender. E é por isso que decidi criar um gabinete nacional para a defesa e a segurança cibernética da Venezuela, que estará vinculado ao Conselho de Vice-Presidentes.

Segundo ela, à frente desse gabinete nacional estará uma cientista, a professora Gabriela Jiménez, ministra da Ciência e Tecnologia.

"Peço aos cientistas, especialistas em tecnologia da Venezuela, juntamente com o Conselho Científico Militar, que essas grandes capacidades no âmbito da defesa da ciência e da tecnologia se unam para defender o nosso espaço cibernético”, disse.

Delcy Rodríguez deixou ainda “uma mensagem clara para o extremismo na Venezuela e suas conexões internacionais": "Por meio do programa de coexistência democrática e paz, abrimos um espaço para o diálogo político, que venham todos os que realmente amam a Venezuela”.

“Mas aqueles que pretendem perpetuar os danos e a agressão contra o povo da Venezuela que fiquem em Washington, porque aqui não vão entrar para prejudicar a paz e a tranquilidade da República. Haverá lei e haverá justiça”, afirmou.

A dirigente acrescentou que seu país está disposto ao entendimento, ao diálogo, mas não a outra agressão. “Aqui será aplicada a lei, no respeito pela Constituição”.

Rodríguez voltou a pedir a liberdade do presidente Nicolás Maduro e da sua mulher.

Em 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até que seja concluída uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, então vice-presidente, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Nicolás Maduro e Cília Flores prestaram breves declarações num tribunal de Nova York para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e lavagem de dinheiro e se declararam inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.  

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Venezuela's interim president Delcy Rodriguez applauds as she delivers her first annual address to the nation at the National Assembly, following the U.S. strike in Caracas that resulted in the capture of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 15, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
“Basta de ordens de Washington”, diz presidente interina da Venezuela
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula critica ações dos EUA na Venezuela e defende multilateralismo
venezuela plano de defesa Delcy Rodriguez Ataque Estados Unidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bombeiro durante combate ao fogo em crechê e fábrica de colchões na zona leste de SP - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Geral Incêndio destrói empresas e creche na zona leste de São Paulo
qui, 29/01/2026 - 09:36
Brasília (DF), 29/12/2025 - SISU - Sistema de Seleção Unificada. Foto: MEC/Divulgação
Educação Sisu 2026: candidatos já podem conferir resultado individual
qui, 29/01/2026 - 09:12
Congonhas (SP), 28/01/2026 - Vistoria encontra material de enxurrada na CSN Mineração. Foto: Prefeitura de Congonhas/Divulgação
Meio Ambiente Congonhas confirma terceiro vazamento em mina, em menos de uma semana
qui, 29/01/2026 - 08:52
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala sobre a investigação do FBI a respeito da influência da Rússia nas eleições
Internacional FBI faz buscas em escritório eleitoral de Atlanta
qui, 29/01/2026 - 08:30
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni 2026: prazo de inscrição para 1º semestre termina nesta quinta
qui, 29/01/2026 - 08:16
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Luto e fome: viúva tenta se reerguer após operação mais letal do Rio
qui, 29/01/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo