logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Queda de avião na Índia deixa 5 mortos, entre eles autoridade estadual

Ajit Pawar, um dos mortos, era vice-ministro-chefe de Maharashtra
Sakshi Dayal - Repórter da Reuters*
Publicado em 28/01/2026 - 12:52
Nova Delhi
The wreckage of the VSR Ventures-operated Learjet 45 aircraft in which Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and four others were killed after it crashed in Baramati, India, January 28, 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Francis Mascarenhas - Reprodução proibida
Reuters

O vice-ministro-chefe do estado mais rico da Índia, Maharashtra, Ajit Pawar, morreu nesta quarta-feira (28), juntamente com mais quatro pessoas, quando seu avião fretado caiu em chamas, informou o órgão regulador da aviação.

Pawar, que pertencia a uma importante família política, estava a caminho de sua região natal para fazer campanha nas eleições locais, segundo a mídia.

Dois de seus funcionários e dois tripulantes também estavam a bordo da aeronave Learjet 45 operada pela VSR Ventures, informou a diretoria geral da aviação civil.

"Nenhuma pessoa a bordo sobreviveu", acrescentou em uma declaração inicial.

VK Singh, diretor da VSR Ventures, disse à emissora India Today que o avião caiu durante a aproximação da cidade de Baramati, mas a causa não está clara.

"A tripulação era bastante experiente", afirmou.

Pawar apoiava o Partido Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, no governo estadual, liderando uma facção que se separou em 2023 do Partido do Congresso Nacionalista, de oposição.

Em publicação no X, Modi disse que a morte de Pawar foi "chocante e triste".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
People gather near the site where an Air India plane crashed in Ahmedabad, India, June 12, 2025. REUTERS/Amit Dave
Equipes fazem buscas em prédios após acidente aéreo na Índia
Brasília (DF), 31/01/2025 - Nanossatélite Aldebaran-I. Foto: Agência Espacial Brasileira/Divulgação
Foguete que levava satélites brasileiros some após lançamento na Índia
acidente aéreo Índia mortos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão inaugural do Fórum Econômico Internacional da América Latina. Centro de Convenções do Panamá. Cidade do Panamá - Panamá Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política “Divididos, somos frágeis”, diz Lula ao defender integração na AL
qua, 28/01/2026 - 13:49
Brasília (DF), 17/11/2025 - A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação
qua, 28/01/2026 - 13:44
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Geral Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC
qua, 28/01/2026 - 13:08
The wreckage of the VSR Ventures-operated Learjet 45 aircraft in which Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and four others were killed after it crashed in Baramati, India, January 28, 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Queda de avião na Índia deixa 5 mortos, entre eles autoridade estadual
qua, 28/01/2026 - 12:52
Tenista polonesa Iga Swiatek durante partida do Aberto da Austrália 28/01/2026 REUTERS/Tingshu Wang
Esportes Iga Swiatek e Djokovic reivindicam privacidade no Aberto da Austrália
qua, 28/01/2026 - 12:43
Members of law enforcement gather, as tensions rise after federal law enforcement agents were involved in a shooting incident, a week after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in north Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Leah Millis
Internacional Italianos se revoltam com ICE na segurança das Olimpíadas de Inverno
qua, 28/01/2026 - 12:19
Ver mais seta para baixo