Queda de avião na Índia deixa 5 mortos, entre eles autoridade estadual

Ajit Pawar, um dos mortos, era vice-ministro-chefe de Maharashtra

O vice-ministro-chefe do estado mais rico da Índia, Maharashtra, Ajit Pawar, morreu nesta quarta-feira (28), juntamente com mais quatro pessoas, quando seu avião fretado caiu em chamas, informou o órgão regulador da aviação.

Pawar, que pertencia a uma importante família política, estava a caminho de sua região natal para fazer campanha nas eleições locais, segundo a mídia.

Dois de seus funcionários e dois tripulantes também estavam a bordo da aeronave Learjet 45 operada pela VSR Ventures, informou a diretoria geral da aviação civil.

"Nenhuma pessoa a bordo sobreviveu", acrescentou em uma declaração inicial.

VK Singh, diretor da VSR Ventures, disse à emissora India Today que o avião caiu durante a aproximação da cidade de Baramati, mas a causa não está clara.

"A tripulação era bastante experiente", afirmou.

Pawar apoiava o Partido Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, no governo estadual, liderando uma facção que se separou em 2023 do Partido do Congresso Nacionalista, de oposição.

Em publicação no X, Modi disse que a morte de Pawar foi "chocante e triste".

