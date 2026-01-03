logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela

Presidente Lula retorna hoje a Brasília para acompanhar desdobramentos
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 11:29
Brasília
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Começou por volta das 10h30 da manhã deste sábado (3) uma reunião de emergência do governo brasileiro no Itamaraty, em Brasília, para discutir a invasão dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela na madrugada deste sábado (3). O presidente Nicolás Maduro foi capturado e retirado do país. 

Estão presentes no encontro o ministro da Defesa, José Múcio, e a ministra substituta do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. A secretária-executiva e ministra interina da Casa Civil, Miriam Belchior, também participa da reunião, que conta com outros diplomatas brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar por videoconferência, uma vez que está no Rio de Janeiro. A assessoria informou que o presidente retorna ainda hoje para Brasília. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, estava de férias e também retorna hoje a Brasília. 

Os Estados Unidos bombardearam diversos locais na capital da Venezuela, Caracas, e nos estados de Aragua, Miranda e La Guaira.

Não se sabe sobre o paradeiro do presidente Nicolas Maduro que, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, foi capturado por militares norte-americano e já está fora da Venezuela.

A vice-presidente do país, Delcy Rodrigues, pediu prova de vida de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. 

Nas redes sociais, o presidente Lula condenou o uso da força contra o país vizinho.

“A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação", disse o presidente.

Relacionadas
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Genebra 21/01/2022 Jean-Christophe Bott/Pool via REUTERS
Rússia condena "ato de agressão armada" dos EUA contra Venezuela
Edição:
Amanda Cieglinski
venezuela Nicolás Maduro Lula Itamaraty EUA Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano
sab, 03/01/2026 - 12:11
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Sequestrado, Maduro será julgado pelos Estados Unidos, diz procuradora
sab, 03/01/2026 - 12:04
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Internacional Após ataque, venezuelanos se recolhem sem saber o que virá a seguir
sab, 03/01/2026 - 11:57
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Internacional Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
sab, 03/01/2026 - 11:31
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
sab, 03/01/2026 - 11:29
Brasília (DF), 15/12/2025 – Ministro Alexandre Padilha participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde
sab, 03/01/2026 - 10:59
Ver mais seta para baixo