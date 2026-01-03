logo ebc
Rússia condena "ato de agressão armada" dos EUA contra Venezuela

Moscou sugere saída por meio de diálogo
Agência Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 09:17
Moscou
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Genebra 21/01/2022 Jean-Christophe Bott/Pool via REUTERS
Reuters

A Rússia estava profundamente preocupada e condenou um "ato de agressão armada" contra a Venezuela cometido pelos Estados Unidos, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia neste sábado (3).

"Na situação atual, é importante... evitar uma nova escalada e se concentrar em encontrar uma saída para a situação por meio do diálogo", afirmou o ministério em um comunicado.

Os EUA atacaram a Venezuela e capturaram seu presidente Nicolás Maduro, que foi retirado do país, disse o presidente Donald Trump no sábado.

O vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro.

 

 

