Internacional
Rússia condena "ato de agressão armada" dos EUA contra Venezuela
Moscou sugere saída por meio de diálogo
Agência Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 09:17
Moscou
A Rússia estava profundamente preocupada e condenou um "ato de agressão armada" contra a Venezuela cometido pelos Estados Unidos, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia neste sábado (3).
"Na situação atual, é importante... evitar uma nova escalada e se concentrar em encontrar uma saída para a situação por meio do diálogo", afirmou o ministério em um comunicado.
Os EUA atacaram a Venezuela e capturaram seu presidente Nicolás Maduro, que foi retirado do país, disse o presidente Donald Trump no sábado.
O vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro.
