Rússia usa míssil hipersônico contra Ucrânia em ataque massivo

Moscou diz que ação é retaliação a suposta ação contra casa de Putin
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 11:41
Brasília
Volodymyr Zelensky
© Reuters/Direitos Reservados

Durante as negociações para um acordo de paz, a Rússia lançou míssil hipersônico de médio alcance Oreshnik contra a Ucrânia em um ataque massivo de drones entre a noite dessa quinta-feira (8) e a madrugada desta sexta-feira (9). 

É a segunda vez que Moscou lança esse projétil contra Kiev. O míssil Oreshnik pode chegar a dez vezes a velocidade do som e, inclusive, pode transportar ogivas nucleares. O armamento é tido como uma das armas mais avançadas do país. 

O Ministério da Defesa russo disse que o lançamento do projétil foi uma resposta a uma suposta tentativa de drone ucraniano de atacar uma das residências do presidente Vladimir Putin no mês passado, segundo informa a imprensa oficial russa. Kiev nega o ataque a umas das residências de Putin.

Esta foi a segunda vez que os russos usaram esse tipo de arma contra o país vizinho. O primeiro ataque com um míssil Oreshnik ocorreu no fim de 2024.

Os alvos teriam sido infraestruturas críticas na Ucrânia, segundo o governo russo, que acrescentou que foram utilizados drones de ataque, armamento terrestre e marítimo de alta precisão e longo alcance.

"Os alvos do ataque foram atingidos", disse em um comunicado, descrevendo os alvos como uma fábrica que produz drones usados ​​no suposto ataque contra a residência de Putin, bem como infraestrutura de energia.

Míssil

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que o seu país foi alvo do míssil Oreshnik, além de 22 mísseis de cruzeiro e outros 13 mísseis balísticos. O presidente ucraniano alega que prédios residenciais foram atingidos.

Segundo ele, foram detectados o uso de 242 drones no ataque e, até o momento, confirmou-se quatro mortes apenas na capital, Kiev, além de dezenas de feridos.

“É necessária uma reação clara do mundo. Acima de tudo, dos Estados Unidos, cujos sinais a Rússia realmente leva em consideração. A Rússia precisa receber sinais de que é sua obrigação se concentrar na diplomacia e precisa sentir as consequências cada vez que se concentra novamente em assassinatos e na destruição de infraestrutura”, disse Zelensky.

Edição:
Kleber Sampaio
invasão da Ucrânia Rússia Drones Zelensky Putin
