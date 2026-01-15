logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso

Embaixada estadunidense divulgou lista completa dos 75 países
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 15:22
Brasília
Embaixada dos EUA
© Arquivo/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os Estados Unidos suspenderão, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de visto de imigrante para cidadãos de 75 países – entre eles, o Brasil. A medida foi anunciada em comunicado emitido na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos EUA. Vistos de turismo continuarão sendo emitidos.

Além do Brasil, integram a lista países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba, Haiti, Iêmen. Diversos países do continente africano e asiático também foram incluídos.

Já a Argentina, país cujo presidente Javier Milei compartilha de posicionamentos ideológicos similares ao de Trump, não foi incluída na lista.

De acordo com o comunicado, a medida decorre de uma “revisão completa” que vem sendo feitas nas políticas, regulamentos e diretrizes estadunidenses “para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos ou se tornem um encargo público”.

A nota lembra que o presidente Donald Trump “tem deixado claro que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos”.

 

Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:

  1. Afeganistão
  2. Albânia
  3. Antígua e Barbuda
  4. Argélia
  5. Armênia
  6. Azerbaijão
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Belarus
  11. Belize
  12. Bósnia
  13. Brasil
  14. Butão
  15. Cabo Verde
  16. Camarões
  17. Camboja
  18. Cazaquistão
  19. Colômbia
  20. Costa do Marfim
  21. Cuba
  22. Dominica
  23. Egito
  24. Eritreia
  25. Etiópia
  26. Fiji
  27. Gâmbia
  28. Gana
  29. Geórgia
  30. Granada
  31. Guatemala
  32. Guiné
  33. Haiti
  34. Iêmen
  35. Irã
  36. Iraque
  37. Jamaica
  38. Jordânia
  39. Kosovo
  40. Kuwait
  41. Laos
  42. Líbano
  43. Libéria
  44. Líbia
  45. Macedônia do Norte
  46. Marrocos
  47. Mianmar
  48. Moldávia
  49. Mongólia
  50. Montenegro
  51. Nepal
  52. Nicarágua
  53. Nigéria
  54. Paquistão
  55. Quirguistão
  56. República Democrática do Congo
  57. República do Congo
  58. Ruanda
  59. Rússia
  60. Santa Lúcia
  61. São Cristóvão e Névis
  62. São Vicente e Granadinas
  63. Senegal
  64. Serra Leoa
  65. Síria
  66. Somália
  67. Sudão
  68. Sudão do Sul
  69. Tailândia
  70. Tanzânia
  71. Togo
  72. Tunísia
  73. Uganda
  74. Uruguai
  75. Uzbequistão
Relacionadas
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países
A photograph posted by Delcy Rodriguez, the acting President of Venezuela, on her Instagram account shows her attending a meeting, after the U.S. launched an attack on Venezuela, capturing its President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in a social media post released on January 4, 2026. Delcy Rodriguez via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.
Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa “produtiva” por telefone
Edição:
Marcelo Brandão
vistos de imigração Estados Unidos Imigração Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Embaixada dos EUA
Internacional Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso
qui, 15/01/2026 - 15:22
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
qui, 15/01/2026 - 15:19
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
qui, 15/01/2026 - 15:14
Sao Paulo (SP), 15/01/2026 . Coletiva do presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) Igor Calvet, apresentando os resultados de 2025 é projeções para 2026. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
qui, 15/01/2026 - 15:07
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia faz operação contra venda de ingressos falsos para shows em SP
qui, 15/01/2026 - 15:02
A photograph posted by Delcy Rodriguez, the acting President of Venezuela, on her Instagram account shows her attending a meeting, after the U.S. launched an attack on Venezuela, capturing its President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in a social media post released on January 4, 2026. Delcy Rodriguez via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.
Internacional Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa “produtiva” por telefone
qui, 15/01/2026 - 14:49
Ver mais seta para baixo