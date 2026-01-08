logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Sair da Convenção do Clima "é gol contra" dos EUA, diz Stiell

Governo Trump também deixou Fundo Verde para o Clima
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 20:53
Brasília
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
© Ralf Vetterle/Pixabay

A saída dos Estados Unidos (EUA) de dezenas de organismos multilaterais, em especial da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) e o do Fundo Verde do Clima (Green Climate Fund – GCF), principal mecanismo internacional de financiamento para ações climáticas, vai ter impacto mundial, mas será ainda mais prejudicial aos próprios norte-americanos.

Foi o que afirmou o secretário-executivo da UNFCCC, Simon Stiell, ao comentar a decisão do governo de Donald Trump, que também vai sair do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), também da ONU, que reúne os mais renomados cientistas climáticos e publica relatórios sobre o aquecimento global. Stiell disse que medida é um gol contra colossal.

Acordo de Paris

"Os Estados Unidos foram fundamentais na criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Acordo de Paris, pois ambos são inteiramente do interesse nacional. Enquanto todas as outras nações avançam juntas, esse novo retrocesso em relação à liderança global, à cooperação climática e à ciência só pode prejudicar a economia, os empregos e o padrão de vida dos EUA, à medida que incêndios florestais, enchentes, mega tempestades e secas pioram rapidamente. É um gol contra colossal que deixará os Estados Unidos menos seguros e menos prósperos", afirmou, em nota.

Ao todo, os EUA se retiraram de um total de 66 organizações internacionais, em anúncio feito nesta quarta-feira (7).

Mais caro

A UNFCCC é a entidade da Organização das Nações Unidas (ONU) que realiza, todos os anos, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP). A última foi a COP30, em novembro do ano passado, em Belém.

Para Simon Stiell, a consequência dessa decisão norte-americana, na prática, vai significar encarecimento nos preços de energia, alimentos, transporte e seguros para famílias e empresas do país, "à medida que as [energias] renováveis continuam ficando mais baratas que os combustíveis fósseis, à medida que desastres impulsionados pelo clima atingem as culturas, empresas e infraestrutura americanas cada vez mais duramente a cada ano, e a volatilidade do petróleo, carvão e gás gerando mais conflitos, instabilidade regional e migração forçada".

Na visão do Instituto Talanoa, organização não governamental brasileira que atua no debate sobre o clima, a decisão dos EUA de abandonar o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e a Convenção do Clima da ONU representa um novo capítulo de choque político em meio à crise climática global.

"É um recuo que enfraquece a credibilidade americana, mas não determina sozinho o rumo da governança climática global. Se outros países seguirem Trump ou se os demais não assumirem a responsabilidade de liderar, este será um momento de baixa, com custos reais em coordenação, ambição e financiamento. Se novas lideranças se apresentarem, o sistema pode atravessar esse período sem colapso. A diferença estará na reação coletiva e ela precisa ser rápida", observou.

Por enquanto, segundo Natalie Unterstell, presidente  do Instituto Talanoa, o regime multilateral segue em funcionamento, mas o financiamento climático internacional deve sofrer queda imediata.

Energia

Em nota para justificar a saída do IGF, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, citou Trump e chamou o fundo de organização radical. "Nossa nação não financiará mais organizações radicais como o GCF, cujos objetivos contrariam o fato de que energia acessível e confiável é fundamental para o crescimento econômico e a redução da pobreza", afirmou.

Ainda segundo Bessent, os Estados Unidos estão comprometidos com o avanço de todas as fontes de energia acessíveis e confiáveis, mas o GCF foi criado para complementar os objetivos da UNFCCC e a continuidade da participação no GCF foi considerada incompatível com as prioridades e metas do governo Trump.

Relacionadas
Sítio Pinheiro, na região de Brazlândia, no DF. A produção de alimentos orgânicos no sistema de agroflorestas vem ganhando destaque entre produtores rurais (Antonio Cruz/Agência Brasil)
CMN amplia socorro a produtores afetados pelo clima
Brasília (DF), 17/12/2025 - Governo cria primeiro Centro de Clima e Saúde na Amazônia. Foto: Walterson Rosa/MS
Governo cria primeiro Centro de Clima e Saúde na Amazônia
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Investir no clima e meio ambiente estáveis previne mortes, aponta ONU
Edição:
Kleber Sampaio
convenção do clima Trump Fundo Verde para o clima
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 08/01/2026 - Manifestantes durante ato pela democracia, em memória aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, realizado no Salão Nobre da Faculdade do Largo do São Francisco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Em ato em SP, manifesto celebra democracia contra atos de 8 de janeiro
qui, 08/01/2026 - 22:08
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Justiça RJ: 47% das ações foram medidas protetivas para mulheres no fim do ano
qui, 08/01/2026 - 21:54
Joanesburgo, 23/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o Primeiro-Ministro do Canadá, Mark Carney, durante a Terceira Sessão da Cúpula de Líderes do G20: Um Futuro Justo para Todos (minerais críticos, trabalho decente, inteligência artificial). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Geral Primeiro-ministro do Canadá visita o Brasil em abril
qui, 08/01/2026 - 20:56
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Internacional Sair da Convenção do Clima "é gol contra" dos EUA, diz Stiell
qui, 08/01/2026 - 20:53
SUS
Justiça Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar câncer raro
qui, 08/01/2026 - 20:16
taça, troféu, Brasileiro Feminino
Esportes Vitória e Mixto disputarão Brasileirão Feminino após 2 desistências
qui, 08/01/2026 - 20:02
Ver mais seta para baixo