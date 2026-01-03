logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

Ele diz que governo venezuelano não é legítimo
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 11:31
São Paulo
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
© Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio (foto), acusou, neste sábado (3), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar uma organização narcoterrorista. No entanto, ele não mencionou provas da acusação.

“Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse do país. E ele é indiretamente acusado de traficar drogas para os Estados Unidos”, disse Rubio, em seu perfil do X (antigo Twitter).

A mensagem confirma a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicada mais cedo, de um ataque dos EUA contra a Venezuela.

Captura

Em manifestação nas redes sociais, Trump afirmou que houve sucesso e o presidente da Venezuela e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, escreveu Trump.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, rejeitou a presença de tropas estrangeiras no país e classificou o ataque de "vil e covarde".

Padrino pediu ajuda internacional. Bombardeios dos Estados Unidos a barcos nas águas do Caribe ocorreram nos últimos meses.

 

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 06/07/2025 – O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, na sessão plenária “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial” da 17ª Cúpula do Brics. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU
Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Irã repudia o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela
Edição:
Kleber Sampaio
EUA venezuela Nicolás Maduro Marco Rubio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Nº 2 do chavismo pede calma ao povo venezuelano após ataques dos EUA
sab, 03/01/2026 - 12:44
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano
sab, 03/01/2026 - 12:11
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Sequestrado, Maduro será julgado pelos Estados Unidos, diz procuradora
sab, 03/01/2026 - 12:04
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Internacional Após ataque, venezuelanos se recolhem sem saber o que virá a seguir
sab, 03/01/2026 - 11:57
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Internacional Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
sab, 03/01/2026 - 11:31
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
sab, 03/01/2026 - 11:29
Ver mais seta para baixo