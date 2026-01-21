logo ebc
Sindicato espanhol de maquinistas anuncia greve geral após acidentes

Em outro acidente na noite de terça, um maquinista estagiário morreu
Agência Lusa
Publicado em 21/01/2026 - 09:02
Barcelona
Ambulância chega ao local do descarrilamento de um trem de passageiros perto de Barcelona, ​​em Gelida, Espanha 21 de janeiro de 2026 REUTERS/Bruna Casas
© Reuters/Bruna Casas/proibida reprodução
Lusa

O sindicato espanhol de maquinistas de comboios Semaf anunciou nesta quarta-feira (21) uma "greve geral" para reivindicar garantias de segurança na rede ferroviária de Espanha, depois dos acidentes desta semana, em que morreram mais de 40 pessoas. 

O Semaf, que diz representar 85% dos maquinistas espanhóis, confirmou hoje a morte de um maquinista de 28 anos, que estava ainda em formação, em um acidente com um comboio suburbano na Catalunha, na noite desta terça-feira (20).

Neste comboio seguiam quatro maquinistas, o principal e outros três em estágio, informou a polícia catalã.

Outro maquinista espanhol morreu no domingo (18), em um grave acidente envolvendo trens de alta velocidade que deixou, até o momento, 41 pessoa mortas. A colisão aconteceu em Adamuz, Córdova, na Andaluzia.

Em um comunicado, o sindicato informou que vai convocar "uma greve geral" com "o objetivo de exigir que seja garantida a segurança e a confiabilidade da rede" ferroviária.

O sindicato, que não informou a data da paralisação, considera "inadmissível a deterioração" da rede ferroviária espanhola e pediu medidas urgentes, assim como a responsabilização penal "das pessoas encarregadas de garantir a segurança da infraestrutura".

Por decisão da empresa Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias na Espanha, todos os comboios suburbanos da Catalunha estão parados nesta quarta para que todas as vias sejam inspecionadas, depois do acidente de ontem à noite.

O Semaf fez um apelo hoje para que o serviço não seja retomado "sem as garantias de segurança suficientes para a circulação".

Meteorologia

Por outro lado, pediu ainda a suspensão de todas as vias do país que estejam em "situações similares à da Catalunha", referindo-se também às "condições meteorológicas adversas".

O acidente na Catalunha, Nordeste de Espanha – em que o maquinista estagiário morreu e 37 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade – aconteceu quando o comboio se chocou com um muro de contenção que havia desabado, aparentemente, segundo as autoridades locais, por causa de um temporal que atinge a região.

Houve ainda o registro de outro acidente, no mesmo dia, com outro comboio suburbano na região que se chocou com uma pedra caída na via. Neste caso não houve vítimas.

A Adif revelou que foi detectada também uma árvore caída em uma das linhas, além de ter registrado outros incidentes, e garantiu que a empresa está trabalhando para solucionar todos estes problemas com a maior brevidade possível.

Andaluzia

Quanto ao acidente de domingo em Adamuz, na Andaluzia, em que morreram pelo menos 42 pessoas, as causas estão sendo investigadas, com foco em um possível problema nas rodas de um dos vagões, segundo o governo espanhol.

As autoridades afastaram a possibilidade de sabotagem neste acidente, e dizem também não haver indícios de erro humano.

No comunicado de hoje, o sindicato Semaf recomenda aos maquinistas que não se sintam em condições de trabalhar, devido "à carga emocional" provocada pelos acidentes desta semana, que não o façam e o comuniquem às chefias.

