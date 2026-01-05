logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Suíça congela bens ligados ao líder venezuelano, após prisão nos EUA

Ordem do governo suíço afeta 37 pessoas próximas a Maduro
Kirsti Knolle, John Revill e Oliver Hirt
Publicado em 05/01/2026 - 15:27
Zurique
Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Reuters

A Suíça congelou os bens detidos no país pelo líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e por seus associados, informou o governo suíço nesta segunda-feira (5), após a prisão do presidente venezuelano por forças norte-americanas em Caracas e posterior transferência para os Estados Unidos.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suíça disse que a ordem afeta 37 pessoas. Ele afirmou ainda que o ministério não poderia fornecer detalhes sobre o valor dos bens em questão.

A medida, com efeito imediato e validade de quatro anos, visa impedir a saída de ativos potencialmente ilícitos e complementa as sanções já impostas à Venezuela desde 2018, afirmou o governo em comunicado.

O congelamento de bens não afeta os membros do atual governo venezuelano, e a Suíça afirmou que buscará restituir ao povo venezuelano quaisquer fundos que se comprovem ter sido adquiridos ilicitamente.

O governo afirmou que a situação na Venezuela é instável, com vários desfechos possíveis nos próximos dias e semanas. Ao mesmo tempo, a Suíça disse estar acompanhando a situação de perto e pediu a desescalada e a moderação, oferecendo também seus bons ofícios para encontrar uma solução pacífica.

"O Conselho Federal quer garantir que quaisquer ativos adquiridos ilicitamente não possam ser transferidos para fora da Suíça na situação atual", afirmou.

O congelamento de bens foi uma medida de precaução e aplicou-se a Maduro e seus associados por serem estrangeiros politicamente expostos, afirmou o governo.

 

Relacionadas
Nicolas Maduro Guerra, son of Venezuela’s President Nicolas Maduro and member of the National Constituent Assembly, looks as his father talks to the media before a softball game with ministers and military high command members at Fuerte Tiuna military base, in Caracas, Venezuela January 28, 2018. REUTERS/Marco Bello
Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai
EUA/ Nova York. 15/11/2023 Integrantes do Conselho de Segurança da ONU votam durante reunião sobre o conflito entre Israel e Hamas 15/10/2023 Reuters/David 'Dee' Delgado/Proibida reprodução
Direito internacional não foi respeitado em ataque dos EUA à Venezuela
invasão Venezuela Nicolás Maduro Bens Suíça
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ambassador Mike Waltz deliver remarks at the Threats to international peace and security - Security Council, 10085th meeting. The Situation in Venezuela. Foto: Don Conahan/ONU
Internacional Em fala na ONU, Estados Unidos nega guerra e ocupação da Venezuela
seg, 05/01/2026 - 16:30
Dinheiro
Economia Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado
seg, 05/01/2026 - 16:24
Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Caracas 11/08/2025 REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Saiba quem é Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela
seg, 05/01/2026 - 16:17
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
seg, 05/01/2026 - 16:16
Venezuela's captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores attend their arraignment with defense lawyers Barry Pollack and Mark Donnelly to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others, at the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse in Manhattan, New York City, U.S., January 5, 2026 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg
Internacional "Sou um prisioneiro de guerra", diz Maduro à Justiça dos EUA
seg, 05/01/2026 - 16:07
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e da Venezuela 2/12/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional Governo venezuelano manda prender envolvidos no sequestro de Maduro
seg, 05/01/2026 - 15:54
Ver mais seta para baixo