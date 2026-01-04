logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Supremo da Venezuela aponta vice como líder após captura de Maduro

Delcy Rodríguez assume presidência do país interinamente
Agência Lusa
Publicado em 04/01/2026 - 08:31
Lisboa
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
© Maxim Shemetov/Reuters/Direitos reservados
Lusa

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ, na sigla em espanhol) decidiu que a vice-presidente executiva Delcy Rodríguez deverá assumir a presidência interina do país, após a captura do líder Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Delcy Rodríguez torna-se assim a primeira mulher na história do país sul-americano a chefiar o executivo, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação", declarou a presidente do TSJ, Tania D'Amelio.

Em um comunicado divulgado pela emissora pública venezuelana, o TSJ exigiu que Delcy, o Conselho de Defesa Nacional, o Alto Comando Militar e o Parlamento sejam notificados imediatamente da decisão.

O comunicado não especifica quando deverá ocorrer a cerimônia de posse.

A tomada de posse do novo parlamento, em funções até 2031 e dominada pelo regime leal a Maduro, estava marcada para segunda-feira (5).

Ataque

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque de grande escala contra a Venezuela", que capturou o Presidente venezuelano e a mulher dele, Cilia Flores, e anunciaram que vão governar o país até que seja concluída uma transição de poder.

O anúncio foi feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas depois do ataque contra Caracas.

Estado de exceção

O TSJ justificou a nomeação de Delcy Rodríguez com o "rapto" de Maduro, que descreveu como uma situação "excepcional, atípica e um caso de força maior não previsto literalmente na Constituição venezuelana".

De acordo com a Constituição do país, as ausências temporárias ou permanentes do Presidente serão preenchidas pelo vice-presidente executivo até 90 dias, prorrogável por decisão do parlamento por igual período.

Caso a ausência se prolongue por mais de 180 dias, o texto prevê que o parlamento decidirá, por maioria de votos, o próximo passo a tomar.

O governo venezuelano denunciou a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos e decretou o estado de exceção.

No sábado (3), a vice-presidente anunciou que ativou o Conselho de Defesa Nacional, que ela preside, e que remeteu o decreto que declara o estado de exceção ao TSJ para que este se pronuncie sobre a sua constitucionalidade.

O Conselho de Defesa Nacional tem poder para mobilizar as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas em todo o país e assumir imediatamente o controle militar da infra-estrutura dos serviços públicos, bem como da indústria petrolífera.

Ontem à noite, Maduro chegou a Nova York, tendo descido de um avião militar Boeing 757 no meio de uma ampla operação de segurança, tendo sido depois acusado de tráfico de droga.

Repercussão

A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou "profunda preocupação" com a recente "escalada de tensão na Venezuela", alertando que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.

Relacionadas
U.S. President Donald Trump points as U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump indica diálogo com vice e descarta líder da oposição venezuelana
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Vice-presidente da Venezuela diz que país não será colônia dos EUA
invasão Venezuela Nicolás Maduro Delcy Rodríguez
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Supremo da Venezuela aponta vice como líder após captura de Maduro
dom, 04/01/2026 - 08:31
Rio de Janeiro (RJ), 03/01/2026 – Brasil no Mundo faz programa especial sobre Venezuela neste domingo Programa da TV Brasil traz a economista Juliane Furno e os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat. Frame TV Brasil
Geral Brasil no Mundo faz programa especial sobre Venezuela neste domingo
dom, 04/01/2026 - 08:07
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2025 - Bloco Bagunça Meu Coreto, na Praça São Salvador, em Laranjeiras, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Carnaval não oficial abre pré-folia neste domingo no Rio
dom, 04/01/2026 - 07:02
Venezuela's President Nicolas Maduro is led in custody from a U.S. federal airplane before his scheduled court appearance at Manhattan federal court, at Stewart Air National Guard Base in Newburgh, New York, U.S. January 3, 2026. ABC Affiliate WABC via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
Internacional Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais
sab, 03/01/2026 - 19:56
Bahia aplica 5 a 0 sobre Inter de LImeira na estreia da Copinha 2026 - em 03/01/2026
Esportes Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior
sab, 03/01/2026 - 19:54
Brasília (DF), 03/01/2026 – Ministro da defesa, José Múcio, (e) embaixadora, Maria Laura (d), durante entrevista falam da invasão americana na Venezuela. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
sab, 03/01/2026 - 19:31
Ver mais seta para baixo