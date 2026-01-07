logo ebc
Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa

Aeroporto de Amsterdã tem sexto dia de interrupções
Joana Raposo Santos – repórter da RTP
Publicado em 07/01/2026 - 11:40
Lisboa
An Air China plane is seen on the snow-covered tarmac at the Paris CDG Terminal 1 of the Paris-Charles de Gaulle Airport, in Roissy-en-France, near Paris, as traffic is disrupted and some flights cancelled due winter weather with snow and cold temperatures on part of the country, France, January 7, 2026. REUTERS/Abdul Saboor
© REUTERS/Abdul Saboor

A Europa atravessa uma onda de mau tempo, essencialmente com neve e muito vento, no momento em que a tempestade Goretti atinge, nesta quarta-feira (6), a costa atlântica do continente.

Na Holanda, a nevasca levou ao cancelamento de 800 voos programados para hoje no Aeroporto Schiphol, em Amsterdã. É o sexto dia consecutivo de interrupções em um dos aeroportos mais movimentados da Europa.

Mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, que informou ter colocado camas nas instalações e oferecido um pequeno almoço aos viajantes obrigados a dormir no aeroporto.

O tráfego ferroviário também está severamente afetado. A empresa ferroviária nacional holandesa, a NS, aconselha os passageiros a adiarem suas viagens, a menos que sejam absolutamente necessárias.

As autoridades da Holanda pediram à população para trabalhar de casa (homeoffice), se possível. Por volta das 5h desta quarta-feira (horário de Brasília), as estradas do país registravam mais de 700 quilômetros de congestionamentos.

De acordo com a agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt, onde são realizados estudos meteorológicos, do que nos quatro anos anteriores juntos.

Em Bruxelas, dezenas de voos foram cancelados. O descongelamento das pistas e das asas das aeronaves também está causando atrasos.

Além disso, há registro de comboios belgas parados na fronteira holandesa.

França 

Um forte nevasca caiu nesta madrugada também em Paris, com os aeroportos da capital francesa cancelando centenas de voos. Os serviços de ônibus da capital francesa foram suspensos nesta quarta-feira devido à neve.

O território francês está sob aviso laranja devido às baixas temperaturas. A agência meteorológica francesa Meteo France alertou que as nevascas deverão estender-se pelo Norte do país ainda nesta quarta-feira.

As autoridades proibiram a circulação de caminhões e ônibus escolares em cerca de um terço dos departamentos administrativos, a maioria na região norte.

A autoridade de aviação civil francesa pediu às companhias aéreas que reduzissem 40% dos voos no principal aeroporto internacional de Paris, o Roissy-Charles de Gaulle, e 25% por cento dos voos no aeroporto de Orly.

Para quinta e sexta-feira prevê-se que o sul do Reino Unido seja a região mais afetada da Europa. O britânico Met Office explicou que os alertas de gelo vão permanecer na Escócia, mas serão suspensos no final desta manhã na maior parte da Inglaterra e do País de Gales.

Edição:
Denise Griesinger
nevasca meteorologia europa
