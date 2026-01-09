logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Tempestades Goretti e Elli atingem França, Reino Unido e Alemanha

Chuva, ventos e neve causam cortes de energia e fechamento de escolas
Lusa*
Publicado em 09/01/2026 - 08:02
Londres
Neve na Europa - Agência EFE
© Agência EFE
Lusa

As tempestades Goretti e Elli atingem o Reino Unido, a França e a Alemanha, causando cortes de energia, interrupções nos transportes aéreos e ferroviário e a suspensão de serviços e escolas devido aos ventos fortes, chuva e neve.

A França e o Reino Unidos estão sendo afetados pela tempestade Goretti e a Alemanha pela Elli.

No Reino Unido, cerca de 57 mil casas permanecem hoje sem energia, de acordo com a rede elétrica britânica, principalmente no sudoeste da Inglaterra, onde mais de 43 mil propriedades foram atingidas pelos ventos fortes que levaram o Serviço Meteorológico a emitir alerta vermelho.

Na região de Midlands, no centro do país, cerca de 14 mil casas ainda estavam sem energia, enquanto pouco mais de 500 interrupções foram relatadas no País de Gales.

A British Airways cancelou 25 partidas e aproximadamente 27 chegadas programadas no aeroporto de Heathrow, em Londres.

O Aeroporto de Birmingham, no centro da Inglaterra, reabriu a sua pista "de forma limitada", e o Aeroporto de East Midlands, nas proximidades, retomou as operações após fechamento durante a noite devido à forte queda de neve.

A National Rail alertou para interrupções em vários serviços na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia ao longo do dia.

No sudoeste da Inglaterra, os trens na Cornualha estão suspensos desde a tarde dessa quinta-feira (8), e várias linhas permanecem fechadas em Devon, bem como no centro e norte da Inglaterra, incluindo a ligação entre Sheffield e Manchester.

As autoridades locais desaconselham as viagens desnecessárias, enquanto dezenas de escolas continuam fechadas no País de Gales, no centro da Inglaterra e em grande parte da Escócia, no norte do Reino Unido.

De acordo com o Met Office, a tempestade Goretti atingiu intensidade máxima no final dessa quinta-feira, com rajadas de vento de 159 quilômetros por hora (km/h) registradas no Aeroporto de St. Mary’s, nas Ilhas Scilly, um novo recorde para o local.

Na França, 380 mil casas estavam sem energia às 6h de hoje (hora local), segundo a operadora da rede elétrica Enedis.

Uma rajada de vento de 213 km/h foi registrada durante a noite no Departamento de Manche (noroeste), que foi brevemente colocado em alerta vermelho e onde as escolas permanecerão hoje fechadas.

O Porto de Dieppe (noroeste) foi fechado devido à subida do nível da água, provocada pela tempestade, que também causou inundações significativas em Étretat e Fécamp (noroeste), segundo a Câmara Municipal.

Não foram relatados grandes danos nos outros departamentos, nas avaliações iniciais hoje de manhã, mas as autoridades pedem às pessoas que continuem a limitar as viagens e a tomar precauções nas estradas. Na região de Île-de-France, o mau tempo provocou a queda de árvores, interrompendo os serviços ferroviários.

Na Alemanha, várias cidades do norte, incluindo Hamburgo e Bremen, planejaram fechar hoje as escolas devido à tempestade Elli, que traz neve e ventos fortes.

A maior fabricante automóvel, a Volkswagen, também vai fechar hoje a sua fábrica em Emden (noroeste), onde trabalham 8 mil pessoas, disse à AFP Christian Schiebold, porta-voz do grupo.

De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), a chuva deverá ser acompanhada de fortes rajadas de vento, levando à formação de bancos de neve.

De acordo com o DWD, as temperaturas mínimas deverão chegar a -10 graus Celsius neste fim de semana, podendo chegar aos -20 em algumas áreas.

O jornal Bild informou que os hospitais estão sobrecarregados com o grande número de pacientes feridos em estradas geladas, além de graves interrupções nos transportes públicos e na rede viária em volta de Hamburgo.

A empresa ferroviária Deutsche Bahn prevê interrupções significativas no tráfego ferroviário nos próximos dias.

Mais de 14 mil funcionários estão mobilizados para remover a neve e o gelo das plataformas e estações, informou a empresa.

Relacionadas
An Air China plane is seen on the snow-covered tarmac at the Paris CDG Terminal 1 of the Paris-Charles de Gaulle Airport, in Roissy-en-France, near Paris, as traffic is disrupted and some flights cancelled due winter weather with snow and cold temperatures on part of the country, France, January 7, 2026. REUTERS/Abdul Saboor
Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mortes por tempestades no Sudeste Asiático chegam a 1,1 mil
tempestades Goreti e Ellen França Reino Unido Alemanha
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%
sex, 09/01/2026 - 09:27
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump diz que EUA atacarão cartéis de droga por terra
sex, 09/01/2026 - 09:08
A member of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) restrains a protester trying to block vehicles from leaving the scene after a driver of a vehicle was shot in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Com tensão em Minnesota, agente atira em duas pessoas no Oregon
sex, 09/01/2026 - 08:43
Neve na Europa - Agência EFE
Internacional Tempestades Goretti e Elli atingem França, Reino Unido e Alemanha
sex, 09/01/2026 - 08:02
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2025 – Consumidores fazem compras na antevéspera de Natal no Saara, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Bras
Economia Feriados deste ano podem afetar vendas do comércio no Rio
sex, 09/01/2026 - 07:32
Logo da Agência Brasil
Geral Homens que vendiam carros de luxo a traficantes têm prisão decretada
sex, 09/01/2026 - 07:02
Ver mais seta para baixo