Tempestades Goretti e Elli atingem França, Reino Unido e Alemanha

As tempestades Goretti e Elli atingem o Reino Unido, a França e a Alemanha, causando cortes de energia, interrupções nos transportes aéreos e ferroviário e a suspensão de serviços e escolas devido aos ventos fortes, chuva e neve.

A França e o Reino Unidos estão sendo afetados pela tempestade Goretti e a Alemanha pela Elli.

No Reino Unido, cerca de 57 mil casas permanecem hoje sem energia, de acordo com a rede elétrica britânica, principalmente no sudoeste da Inglaterra, onde mais de 43 mil propriedades foram atingidas pelos ventos fortes que levaram o Serviço Meteorológico a emitir alerta vermelho.

Na região de Midlands, no centro do país, cerca de 14 mil casas ainda estavam sem energia, enquanto pouco mais de 500 interrupções foram relatadas no País de Gales.

A British Airways cancelou 25 partidas e aproximadamente 27 chegadas programadas no aeroporto de Heathrow, em Londres.

O Aeroporto de Birmingham, no centro da Inglaterra, reabriu a sua pista "de forma limitada", e o Aeroporto de East Midlands, nas proximidades, retomou as operações após fechamento durante a noite devido à forte queda de neve.

A National Rail alertou para interrupções em vários serviços na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia ao longo do dia.

No sudoeste da Inglaterra, os trens na Cornualha estão suspensos desde a tarde dessa quinta-feira (8), e várias linhas permanecem fechadas em Devon, bem como no centro e norte da Inglaterra, incluindo a ligação entre Sheffield e Manchester.

As autoridades locais desaconselham as viagens desnecessárias, enquanto dezenas de escolas continuam fechadas no País de Gales, no centro da Inglaterra e em grande parte da Escócia, no norte do Reino Unido.

De acordo com o Met Office, a tempestade Goretti atingiu intensidade máxima no final dessa quinta-feira, com rajadas de vento de 159 quilômetros por hora (km/h) registradas no Aeroporto de St. Mary’s, nas Ilhas Scilly, um novo recorde para o local.

Na França, 380 mil casas estavam sem energia às 6h de hoje (hora local), segundo a operadora da rede elétrica Enedis.

Uma rajada de vento de 213 km/h foi registrada durante a noite no Departamento de Manche (noroeste), que foi brevemente colocado em alerta vermelho e onde as escolas permanecerão hoje fechadas.

O Porto de Dieppe (noroeste) foi fechado devido à subida do nível da água, provocada pela tempestade, que também causou inundações significativas em Étretat e Fécamp (noroeste), segundo a Câmara Municipal.

Não foram relatados grandes danos nos outros departamentos, nas avaliações iniciais hoje de manhã, mas as autoridades pedem às pessoas que continuem a limitar as viagens e a tomar precauções nas estradas. Na região de Île-de-France, o mau tempo provocou a queda de árvores, interrompendo os serviços ferroviários.

Na Alemanha, várias cidades do norte, incluindo Hamburgo e Bremen, planejaram fechar hoje as escolas devido à tempestade Elli, que traz neve e ventos fortes.

A maior fabricante automóvel, a Volkswagen, também vai fechar hoje a sua fábrica em Emden (noroeste), onde trabalham 8 mil pessoas, disse à AFP Christian Schiebold, porta-voz do grupo.

De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), a chuva deverá ser acompanhada de fortes rajadas de vento, levando à formação de bancos de neve.

De acordo com o DWD, as temperaturas mínimas deverão chegar a -10 graus Celsius neste fim de semana, podendo chegar aos -20 em algumas áreas.

O jornal Bild informou que os hospitais estão sobrecarregados com o grande número de pacientes feridos em estradas geladas, além de graves interrupções nos transportes públicos e na rede viária em volta de Hamburgo.

A empresa ferroviária Deutsche Bahn prevê interrupções significativas no tráfego ferroviário nos próximos dias.

Mais de 14 mil funcionários estão mobilizados para remover a neve e o gelo das plataformas e estações, informou a empresa.