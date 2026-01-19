logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Total de mortos em acidente de trem na Espanha sobe para 39

Mais de 200 trens foram cancelados hoje em várias partes do país
Victoria Waldersee - da agência Reuters
Publicado em 19/01/2026 - 08:56
Madri
Members of the Spanish Civil Guard, along with other emergency personnel, work next to one of the trains involved in the accident, at the site of a deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026. REUTERS/Susana Vera
© REUTERS/Susana Vera/Proibida reprodução
Reuters

O número de mortos na colisão de domingo (18) entre um trem de alta velocidade que descarrilou e um segundo trem que vinha em sentido contrário no sul da Espanha subiu para 39, com 152 pessoas feridas, informou a emissora estatal RTVE, nesta segunda-feira (19), citando fontes policiais.

O acidente aconteceu às 19h45, horário local, de domingo, perto de Adamuz, na província de Córdoba, cerca de 360km ao sul da capital Madri.

Mais de 200 trens entre Madri e a região sul da Andaluzia - incluindo as principais cidades de Córdoba, Sevilha e Granada - foram cancelados nesta segunda-feira, de acordo com a RTVE. O primeiro-ministro Pedro Sánchez cancelou sua agenda para o dia.

Socorristas

Um vídeo compartilhado nas mídias sociais no domingo mostrou socorristas retirando passageiros de vagões retorcidos, deitados de lado, sob a luz dos holofotes. Alguns passageiros saíram pelas janelas quebradas, enquanto outros foram levados em macas.

Havia cerca de 400 passageiros nos dois trens, a maioria deles espanhóis viajando de volta para Madri após o fim de semana.

A causa do acidente ainda não é conhecida, disse o ministro dos Transportes da Espanha, Oscar Puente.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Trem bate e mata 11 pessoas em acidente na China
Autoridades trabalham no local do descarrilamento de um trem no Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, uma linha férrea que liga as costas do Pacífico e do Golfo do México, onde vários passageiros morreram e ficaram feridos perto de Nizanda, Estado de Oaxaca, México 28 de dezembro de 2025 REUTERS/José de Jesus Cortés
Descarrilamento de trem no México deixa 13 mortos e 98 feridos
Espanha trem acidente mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Firefighters stand in front of a burning building in the aftermath of a forest fire in the Biobio region where, according to local media, multiple wildfires prompted emergency evacuations, in Concepcion, Chile, January 18, 2026. REUTERS/Juan Gonzalez
Internacional Calor extremo e incêndios florestais deixam 19 mortos no Chile
seg, 19/01/2026 - 11:18
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral SP: chegada de frente fria amplia nível de alerta da Defesa Civil
seg, 19/01/2026 - 11:17
Rio de Janeiro - A atleta Flávia Saraiva assina termo de adesão ao Programa Bolsa Atleta, no Parque Olímpico da Barra (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Esportes Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026
seg, 19/01/2026 - 10:31
Trump diz que EUA precisam controlar Groenlândia para deter Rússia e China. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Internacional Trump diz à Noruega não sentir mais obrigação de pensar apenas na paz
seg, 19/01/2026 - 10:25
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Mercado financeiro reduz para 4,02% projeção de inflação para 2026
seg, 19/01/2026 - 10:08
Brasília (DF), 09/01/2026 - O ministro dos Transportes, Renan Filho, durante cerimônia que oficializa medida administrativa que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para bons motoristas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Renovação automática de CNH beneficia 300 mil na primeira semana
seg, 19/01/2026 - 10:00
Ver mais seta para baixo