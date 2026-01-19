Total de mortos em acidente de trem na Espanha sobe para 39

Mais de 200 trens foram cancelados hoje em várias partes do país

O número de mortos na colisão de domingo (18) entre um trem de alta velocidade que descarrilou e um segundo trem que vinha em sentido contrário no sul da Espanha subiu para 39, com 152 pessoas feridas, informou a emissora estatal RTVE, nesta segunda-feira (19), citando fontes policiais.

O acidente aconteceu às 19h45, horário local, de domingo, perto de Adamuz, na província de Córdoba, cerca de 360km ao sul da capital Madri.

Mais de 200 trens entre Madri e a região sul da Andaluzia - incluindo as principais cidades de Córdoba, Sevilha e Granada - foram cancelados nesta segunda-feira, de acordo com a RTVE. O primeiro-ministro Pedro Sánchez cancelou sua agenda para o dia.

Socorristas

Um vídeo compartilhado nas mídias sociais no domingo mostrou socorristas retirando passageiros de vagões retorcidos, deitados de lado, sob a luz dos holofotes. Alguns passageiros saíram pelas janelas quebradas, enquanto outros foram levados em macas.

Havia cerca de 400 passageiros nos dois trens, a maioria deles espanhóis viajando de volta para Madri após o fim de semana.

A causa do acidente ainda não é conhecida, disse o ministro dos Transportes da Espanha, Oscar Puente.

