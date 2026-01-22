Trem colide com guindaste no quarto acidente na Espanha em uma semana
Um trem de passageiros colidiu com um braço de guindaste que balançou em seu caminho no Sudeste da Espanha, nesta quinta-feira (22), disse o ministro dos Transportes. Trata-se do quarto acidente ferroviário no país em menos de uma semana.
Seis pessoas sofreram ferimentos leves depois que o equipamento atingiu as janelas do trem que passava, perto da cidade portuária de Cartagena, na região de Múrcia, acrescentaram as autoridades.
O incidente — que não descarrilou o trem, mas interrompeu o tráfego na linha — ocorreu quatro dias depois que uma colisão de trem de alta velocidade na região da Andaluzia matou pelo menos 43 pessoas.
Dois dias depois, na terça-feira, um trem de passageiros descarrilou depois que um muro de contenção caiu nos trilhos devido à chuva forte perto da cidade de Barcelona, matando o motorista e ferindo gravemente quatro passageiros.
O principal sindicato dos maquinistas de trens convocou uma greve nacional por causa dos padrões de segurança depois disso e de uma segunda colisão, menos grave, na região da Catalunha, no mesmo dia.
Nesta quinta-feira, "um veículo guindaste de cesta de iluminação pública invadiu o terreno público da ferrovia com seu braço, atingindo as janelas de um trem que passava no momento", escreveu o ministro dos Transportes, Oscar Puente, em uma publicação na rede social X.
Os ferimentos foram leves, disse à Reuters um porta-voz do representante do governo central em Múrcia.
*Reportagem adicional de Emma Pinedo e Jesús Calero
É proibida reprodução deste conteúdo