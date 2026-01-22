logo ebc
Trem colide com guindaste no quarto acidente na Espanha em uma semana

Seis pessoas sofreram ferimento leves
David Latona* – Repórter da Reuters
Publicado em 22/01/2026 - 14:33
Madri
Members of the Spanish police force work at the site where a commuter train collided with a crane in the country's fourth rail crash in less than a week, with several people suffering minor injuries in the crash, near the port city of Cartagena in Murcia region,Spain, January 22, 2026. REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz
© REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz - Proibido reprodução
Reuters

Um trem de passageiros colidiu com um braço de guindaste que balançou em seu caminho no Sudeste da Espanha, nesta quinta-feira (22), disse o ministro dos Transportes. Trata-se do quarto acidente ferroviário no país em menos de uma semana.

Seis pessoas sofreram ferimentos leves depois que o equipamento atingiu as janelas do trem que passava, perto da cidade portuária de Cartagena, na região de Múrcia, acrescentaram as autoridades.

O incidente — que não descarrilou o trem, mas interrompeu o tráfego na linha — ocorreu quatro dias depois que uma colisão de trem de alta velocidade na região da Andaluzia matou pelo menos 43 pessoas.

Dois dias depois, na terça-feira, um trem de passageiros descarrilou depois que um muro de contenção caiu nos trilhos devido à chuva forte perto da cidade de Barcelona, matando o motorista e ferindo gravemente quatro passageiros.

O principal sindicato dos maquinistas de trens convocou uma greve nacional por causa dos padrões de segurança depois disso e de uma segunda colisão, menos grave, na região da Catalunha, no mesmo dia.

Nesta quinta-feira, "um veículo guindaste de cesta de iluminação pública invadiu o terreno público da ferrovia com seu braço, atingindo as janelas de um trem que passava no momento", escreveu o ministro dos Transportes, Oscar Puente, em uma publicação na rede social X.

Os ferimentos foram leves, disse à Reuters um porta-voz do representante do governo central em Múrcia.

*Reportagem adicional de Emma Pinedo e Jesús Calero

