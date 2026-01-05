logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump ameaça operação militar contra Colômbia após ataque à Venezuela

Presidente dos EUA diz que colombianos vendem cocaína para americanos
Reuters
Publicado em 05/01/2026 - 09:06
EUA
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no domingo (4) uma ação militar contra o governo da Colômbia, dizendo a repórteres que tal operação "me parece boa" e provocando uma resposta irada de Bogotá.

Os comentários foram feitos depois que os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma operação na madrugada de sábado (3) e o levaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas.

"A Colômbia também está muito doente, administrada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse Trump aos repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, em uma aparente referência ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Perguntado diretamente se os EUA realizariam uma operação militar contra o país, Trump disse: "Parece bom para mim."

A Colômbia rejeitou os comentários de Trump como uma ameaça inaceitável contra um líder eleito.

"Isso representa uma interferência indevida nos assuntos internos do país, contra as normas do direito internacional", disse o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia em um comunicado no final do domingo.

Relacionadas
FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Europeus defendem moderação e respeito à vontade do povo venezuelano
Fumaça sobe após múltiplas explosões em Caracas 03/01/2026 Vídeo Obtido pela Reuters/via REUTERS
Ações dos EUA na Venezuela representam riscos à ordem multilateral
U.S. President Donald Trump points as U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump ameaça vice venezuelana e diz que ela pode "pagar preço maior"
Donald Trump Vanazuela Colômbia EUA Ataque venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A still image from video posted by the White House's Rapid Response 47 account on X.com, which originated from the @PaulDMauro account, shows Venezuela's President Nicolas Maduro being walked in custody down a hallway at the offices of the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) in New York City, U.S., January 3, 2026. @RapidResponse47/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY Verification - Reuters was able to confirm footage of Nicolas Maduro walking through the halls of DEA headquarters in New York as seen on corroborating footage showing same personnels ushering Maduro and DEA NYD crest on the wall. - Logo on wall matched DEA NYD from file images. - Reuters witness footage showing convoy arriving at DEA headquarters in Manhattan.
Internacional Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai
seg, 05/01/2026 - 09:12
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump ameaça operação militar contra Colômbia após ataque à Venezuela
seg, 05/01/2026 - 09:06
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Presidente interina da Venezuela defende agenda de colaboração
seg, 05/01/2026 - 09:06
idosos
Justiça Primeira vara de atenção a idosos faz um ano e é referência no país
seg, 05/01/2026 - 08:32
Gabrielzinho quebra recorde mundial na prova dos 50m borboleta classe S2,
Esportes Sesc Verão começa em São Paulo com mais de mil atividades esportivas
seg, 05/01/2026 - 08:22
Brasília (DF) 14/03/2024 - Abdias Nascimento, 115 anos: a luta para unir africanos e descendentes Foto: Acervo do Ipeafro/Divulgação
Cultura Livro resgata Teatro Experimental do Negro
seg, 05/01/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo