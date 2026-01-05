Trump ameaça operação militar contra Colômbia após ataque à Venezuela
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no domingo (4) uma ação militar contra o governo da Colômbia, dizendo a repórteres que tal operação "me parece boa" e provocando uma resposta irada de Bogotá.
Os comentários foram feitos depois que os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma operação na madrugada de sábado (3) e o levaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas.
"A Colômbia também está muito doente, administrada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse Trump aos repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, em uma aparente referência ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro.
Perguntado diretamente se os EUA realizariam uma operação militar contra o país, Trump disse: "Parece bom para mim."
A Colômbia rejeitou os comentários de Trump como uma ameaça inaceitável contra um líder eleito.
"Isso representa uma interferência indevida nos assuntos internos do país, contra as normas do direito internacional", disse o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia em um comunicado no final do domingo.