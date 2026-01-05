Trump ameaça operação militar contra Colômbia após ataque à Venezuela

Presidente dos EUA diz que colombianos vendem cocaína para americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no domingo (4) uma ação militar contra o governo da Colômbia, dizendo a repórteres que tal operação "me parece boa" e provocando uma resposta irada de Bogotá.

Os comentários foram feitos depois que os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma operação na madrugada de sábado (3) e o levaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de drogas.

"A Colômbia também está muito doente, administrada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse Trump aos repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, em uma aparente referência ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Perguntado diretamente se os EUA realizariam uma operação militar contra o país, Trump disse: "Parece bom para mim."

A Colômbia rejeitou os comentários de Trump como uma ameaça inaceitável contra um líder eleito.