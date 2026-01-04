logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump ameaça vice venezuelana e diz que ela pode "pagar preço maior"

Presidente também voltou a afirmar que EUA precisam da Groenlândia
Doina Chiacu - repórter da Reuters*
Publicado em 04/01/2026 - 16:20
Washington
U.S. President Donald Trump points as U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst /Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (4) que a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, pode pagar um preço maior do que o líder capturado Nicolás Maduro "se ela não fizer o que é certo", de acordo com uma entrevista à revista americana The Atlantic.

Inicialmente, Trump elogiou Rodríguez no sábado, após as forças norte-americanas prenderem o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa em Caracas. Delcy Rodríguez afirmou posteriormente, no entanto, que seu país defenderia seus recursos naturais.

"Se ela não fizer o que é certo, pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro", disse Trump, segundo a entrevista por telefone concedida ao chegar ao seu campo de golfe em West Palm Beach, na Flórida.

O presidente dos EUA defendeu sua decisão de prender Maduro à força, declarando à revista: "Sabe, reconstruir o país e promover uma mudança de regime, como queiram chamar, é melhor do que a situação atual. Não pode piorar."

Trump também afirmou que outros países podem estar sujeitos à intervenção norte-americana.

"Precisamos da Groenlândia, com certeza", declarou ele sobre a ilha que faz parte da Dinamarca, um país membro da Otan [Organização Tratado do Atlântico Norte], aliança militar liderada pelos EUA.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
DEA agents operate outside a helipad, before Venezuela's President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores arrive in custody from a helicopter before their scheduled court appearance at Manhattan federal court, at the Downtown Manhattan Heliport in New York City, U.S. January 3, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Em comunicado, Brasil e mais cinco países condenam ataque à Venezuela
Pope Leo XIV leads the Angelus prayer from his window at the Vatican, June 22, 2025. Reuters/Remo Casilli/Proibida reprodução
Papa defende bem-estar do povo venezuelano e a soberania do país
invasão Venezuela venezuela Estados Unidos Donald Trump Nicolás Maduro Delcy Rodríguez
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Início simbólico do Projeto Botinho 2015 promovido pelo Corpo de Bombeiros.Trata-se de uma colônia de férias que tem como objetivo promover a integração social entre jovens de todo estado (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Geral Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026
dom, 04/01/2026 - 16:30
U.S. President Donald Trump points as U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump ameaça vice venezuelana e diz que ela pode "pagar preço maior"
dom, 04/01/2026 - 16:20
Matheus Cunha celebra gol do Manchester United 4/1/2026 Action Images via Reuters/Craig Brough
Esportes Matheus Cunha arranca empate do Manchester United com Leeds em 1 a 1
dom, 04/01/2026 - 15:51
Brasília (DF), 04/01/2026 - VIDEO SHOWS: BURNT MARKET AND SHOPS / SOUNDBITE FROM VICTIM WHO LOST CHILDREN / STILL PHOTOS OF MASS GRAVES AND FAMILIES AT BURIAL SITE SHOWS: NIGER, NIGERIA (JANUARY 4, 2026) (REUTERS - Access All) Frame Reuters/Proibida reodução
Internacional Ataque a mercado deixa ao menos 30 mortos na Nigéria, diz polícia
dom, 04/01/2026 - 15:50
Venezuela’s President Nicolas Maduro, his wife Cilia Flores, Defence Minister Vladimir Padrino Lopez and Vice President Delcy Rodriguez attend a year-end salutation to military forces in La Guaira, Venezuela December 28, 2025. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Internacional Equipe de segurança de Maduro foi morta a sangue frio, diz ministro
dom, 04/01/2026 - 15:49
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
dom, 04/01/2026 - 15:43
Ver mais seta para baixo