Trump anuncia tarifas de 25% a países que negociarem com Irã

Presidente dos EUA tem repetido ameaças de intervenção no Irã
RTP
Publicado em 12/01/2026 - 19:52
Teerã
Pessoas caminham por lojas em Teerã 30/12/2025
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (12) a imposição, com efeitos imediatos, de uma tarifa de 25% sobre "qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã". 

Segundo Trump, estes países terão uma tarifa imediata sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos.

"Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações realizadas com os Estados Unidos da América", anunciou Donald Trump em sua rede social. 

"Esta ordem é definitiva e irrecorrível", acrescentou. 

Protestos

O anúncio de Trump surge no momento em que o regime de Teerã enfrenta uma das maiores ondas de protestos dos últimos anos. 

Neste domingo (11) e segunda-feira, Teerã registrou também atos pró-regime da República Islâmica e para criticar as manifestações violentas dos últimos dias.

Ontem, o presidente do Irã Masoud Pezeshkian afirmou que protestos pacíficos são tolerados no país, mas que os distúrbios recentes são provocados por “terroristas do estrangeiro”, para justificar uma invasão pelos EUA e por Israel. 

Em resposta aos protestos, que já se estendem a todo o país, as autoridades iranianas têm respondido com força letal perante a população. Segundo organizações não-governamentais, há registro de pelo menos 600 mortes. 

Nos últimos dias, o presidente estadunidense tem repetido ameaças de intervenção no Irã. Donald Trump afirmou que tem opções "muito fortes", incluindo a via militar, e adiantou ainda que está em contacto com líderes da oposição iranianos. 

 

Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Atos pró-regime no Irã criticam distúrbios e interferência estrangeira
10/01/2026 - Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”
Edição:
Denise Griesinger
Irã Protestos Manifestações tarifaço EUA Donald Trump
