logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump assina ordem para proteger receitas petrolíferas de Caracas

Anúncio foi feito após reunião com empresas de petróleo
Lusa*
Publicado em 10/01/2026 - 17:15
Washington
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
© Reuters/Carlos Garcia Rawlins/Proibida reprodução
Lusa

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou ordem executiva de emergência para proteger as receitas petrolíferas venezuelanas detidas nos Estados Unidos (EUA), de forma a impedir que sejam confiscadas por tribunais ou credores. O anúncio foi feito neste sábado (10). 

A ordem, assinada nessa sexta-feira - menos de uma semana depois de as forças norte-americanas terem capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas - visa “promover os objetivos da política externa dos EUA”, afirmou a Casa Branca, em comunicado.

A receita, mantida em fundos de depósito de governos estrangeiros, deve ser utilizada na Venezuela para ajudar a criar “paz, prosperidade e estabilidade”, acrescentou a nota.

Ontem, o presidente Donald Trump reuniu gigantes globais do petróleo e gás na Casa Branca, incluindo muitas empresas norte-americanas, além da italiana Eni e da espanhola Repsol. Ele anunciou que os Estados Unidos vão decidir a quem darão licença para explorar os vastos recursos de hidrocarbonetos da Venezuela. 

“Tomaremos a decisão sobre quais as empresas petrolíferas que irão para lá, quais permitiremos que o façam, e firmaremos um acordo com essas empresas. Provavelmente, faremos hoje ou pouco depois”, disse Trump. 

“Uma das razões pelas quais não podiam ir para lá [Venezuela] era a falta de garantias. Não havia segurança, mas agora têm segurança total”, destacou o presidente norte-americano. 

Caracas tem as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com mais de 300 bilhões de barris, de acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), mas a produção atual é baixa, limitada a 1 milhão de barris por dia, após décadas de falta de investimento que deixaram as infraestruturas petrolíferas em mau estado.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA
Date: October 3, 2025 Place: Washington, DC OAS; OEA; Organizacion de los Estados Americanos; Organization of American States Credit: Juan Manuel Herrera/OAS
EUA na OEA: petróleo da Venezuela não pode ficar na mão de adversários
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Invasão venezuela Trump receitas petrolíferas Caracas Proteção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional CEO de petroleira dos EUA a Trump: “é inviável investir na Venezuela”
sab, 10/01/2026 - 17:37
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Internacional Trump assina ordem para proteger receitas petrolíferas de Caracas
sab, 10/01/2026 - 17:15
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Conselho da ONU se reúne, a pedido da Ucrânia, após ataques russos
sab, 10/01/2026 - 16:24
10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
Esportes Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
sab, 10/01/2026 - 16:10
Suiça 10/01/2026 - Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino. Após pódio no slalom gigante, brasileiro volta a competir no domingo. Brasileiro fica a somente 49s de Marco Odermatt, pentacampeão da prova do slalom gigante em Adelboden, na Suíça. Ele volta a competir neste domingo (11), no slalom. Foto: FIS/Divulgação
Esportes Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino
sab, 10/01/2026 - 15:36
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project, na Barra da Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra
sab, 10/01/2026 - 15:25
Ver mais seta para baixo