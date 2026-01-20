logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump compartilha mensagem de Macron oferecendo cúpula do G7

Presidente francês não entende intenção do americano sobre Groenlândia
Chandni Shah - da agência Reuters
Publicado em 20/01/2026 - 08:37
Bengaluru - Índia
The Danish Navy's HDMS Vaedderen ship sails off Nuuk, Greenland, January 18, 2026. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Mads Claus Rasmussen/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse a Donald Trump que não entendia o que o presidente dos Estados Unidos estava "fazendo na Groenlândia" (foto) e se ofereceu para sediar uma reunião do G7 convidando a Rússia e outros países, de acordo com uma captura de tela das mensagens publicada por Trump em sua conta no Truth Social - rede social lançada pelo presidente dos EUA em 2022.

Nas mensagens, Macron disse a Trump que poderia convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos para participar à margem da reunião do G7 na quinta-feira, e também convidou Trump para jantar com ele em Paris.

Uma fonte próxima a Macron disse que as mensagens compartilhadas por Trump eram autênticas. As respostas de Trump, se é que houve alguma, não faziam parte da captura de tela que ele postou na madrugada de terça-feira. A Casa Branca e o gabinete de Macron não responderam a um pedido de comentário. 

Macron, dirigindo-se a Trump como seu "amigo" nas mensagens, disse que estava "totalmente alinhado" com Trump sobre a Síria e que eles poderiam fazer "grandes coisas sobre o Irã".

Reunião de crise

A publicação de Trump surge depois de os líderes da União Europeia (EU) terem decidido, no fim de semana, reunir-se em Bruxelas na quinta-feira à noite para uma cúpula de emergência, após as ameaças do líder norte-americano de impor novas tarifas sobre produtos de vários países europeus devido à sua exigência de adquirir a Groenlândia. Macron considerou inaceitável a ameaça de Trump de impor tarifas.

A postagem no Truth Social apareceu horas depois de o presidente dos EUA ter dito que irá impor uma tarifa de 200% sobre os vinhos e champanhes franceses, uma medida que, segundo ele, levaria Macron a aderir à iniciativa do Conselho de Paz de Trump, que visa a resolver conflitos globais.

Não ficou imediatamente claro quando as mensagens de Macron para Trump foram enviadas.

Na Suíça

Macron deve chegar à reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na manhã de terça-feira, e retornar a Paris durante a noite no mesmo dia, informaram assessores do governo na segunda-feira, acrescentando que não há planos de prolongar sua permanência até quarta-feira, quando Trump chega à cidade suíça.

Em dezembro, o presidente francês disse que a Europa terá de retomar as conversas diretas com o presidente russo, Vladimir Putin, se os últimos esforços liderados pelos EUA para intermediar um acordo de paz na Ucrânia fracassarem.

Na semana passada, Macron disse que a França estava agora fornecendo dois terços das informações de inteligência para a Ucrânia, substituindo em grande parte os Estados Unidos.

Relacionadas
Imagen de archivo de edificios en Nuuk, Groenlandia. 14 enero 2026. REUTERS/Marko Djurica
Groenlândia agradece resposta de países europeus às tarifas de Trump
Geleira na costa oeste perto de Nuuk, Groenlândia 04/09/2021 REUTERS/Hannibal Hanschke
Trump quer tarifar países europeus contrários à compra da Groenlândia
Protesters take part in a demonstration to show support for Greenland in Copenhagen, Denmark January 17, 2026. REUTERS/Tom Little
Manifestantes se reúnem na Dinamarca e na Groenlândia contra Trump
Trump Macron Putin Groenlândia Ucrânia Rússia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/04/2023 - Ressaca na orla de Ipanema e Leblon, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Chuva forte atinge o Rio de janeiro desde a noite desta segunda-feira
ter, 20/01/2026 - 11:29
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal
Geral PF realiza operação para combater tráfico de cocaína do PCC
ter, 20/01/2026 - 10:26
Aurora Boreal. Foto: nicos_fotowelt/ Pixabay
Meio Ambiente Após tempestade solar atingir a Terra, Europa registra auroras boreais
ter, 20/01/2026 - 10:24
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça STF torna ré mulher que ofendeu ministro em voo comercial
ter, 20/01/2026 - 10:08
FIM DA DISTRIBUIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS GRATUITAS NOS SUPERMERCADOS DO RIO DE JANEIRO
Economia Cesta básica cai em todas as capitais do país no 2º semestre de 2025
ter, 20/01/2026 - 10:02
Zona Azul - Tarifa básica válida por uma hora de estacionamento nas ruas da capital passará dos atuais R$ 6,08 para R$ 6,36, reajuste de 4,6%. Foto: Cesar Ogata/Prefeitura de São Paulo
Geral Prefeitura reajusta valor da Zona Azul na cidade de São Paulo
ter, 20/01/2026 - 09:31
Ver mais seta para baixo