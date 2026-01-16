logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump diz que apoia governo palestino de transição em Gaza

Plano de cessar-fogo entrou em vigor em outubro, mas continua frágil
 Kanishka Singh e Christian Martinez - Repórteres da Reuters
Publicado em 16/01/2026 - 10:46
Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
© REUTERS/Leah Millis/Proibida reprodução

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que apoia o recém-nomeado "Governo Tecnocrático Palestino" em Gaza, onde Washington anunciou o lançamento da segunda fase de um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro, mas continua frágil.

"Estou apoiando um governo tecnocrático palestino recém-nomeado, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, apoiado pelo Alto Representante do Conselho, para governar Gaza durante sua transição", disse Trump nas redes sociais.

Em outubro, Israel e o grupo militante palestino Hamas aprovaram o plano de Trump, que diz que o órgão tecnocrático palestino será supervisionado por um chamado "Conselho de Paz" internacional, que deve supervisionar a governança de Gaza durante um período de transição.

Em outra postagem, Trump afirmou que o "Conselho da Paz", do qual o próprio Trump é o presidente, foi formado e seus membros seriam anunciados em breve.

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violações do cessar-fogo em Gaza, onde, desde o início da trégua em outubro, mais de 440 palestinos, incluindo mais de 100 crianças, e três soldados israelenses foram mortos.

O cessar-fogo também foi testado pelo fracasso em recuperar os restos mortais de um último refém israelense, pelos atrasos na reabertura da passagem da fronteira de Gaza com o Egito e pela recusa do Hamas em se desarmar até o momento.

Ao insistir na segunda fase do cessar-fogo, Washington e seus parceiros mediadores precisarão enfrentar os desafios incômodos do desarmamento do Hamas, da retirada israelense vinculada ao desarmamento e do envio de força internacional de manutenção da paz.

O órgão tecnocrático palestino terá 15 membros e será liderado por Ali Shaath, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina apoiada pelo Ocidente, que foi responsável pelo desenvolvimento de zonas industriais, de acordo com declaração dos mediadores Egito, Catar e Turquia.

"Esses líderes palestinos estão inabalavelmente comprometidos com um futuro de paz", disse Trump. Muitos especialistas afirmam que o fato de Trump ser presidente do conselho destinado a supervisionar a governança de Gaza assemelha-se a uma estrutura colonial.

Ele também reiterou que o Egito, o Catar e a Turquia ajudarão a garantir o que chamou de "acordo abrangente de desmilitarização" com o Hamas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Segundo Unicef, mais de 100 crianças morreram em Gaza desde cessar-fogo. Palestinos inspecionam danos causados em prédio atingido pela guerra na Cidade de Gaza 13/01/2026 REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Mais de 100 crianças já foram mortas em Gaza desde 'cessar-fogo'
20/11/2022 Mídia do Vaticano/Divulgação via REUTERS
Papa pede que acordo de cessar-fogo em Gaza seja respeitado
Conflito no Oriente Médio Donald Trump Gaza governo palestino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU 2: prazo para contestar resultado de vagas reservadas começa hoje
sex, 16/01/2026 - 10:53
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional Trump diz que apoia governo palestino de transição em Gaza
sex, 16/01/2026 - 10:46
Campanha “Pule, Brinque e Cuide” mobiliza sociedade para a proteção de crianças e adolescentes no Carnaval 2026. Foto: Arte/MDHC
Cultura Ministério quer proteger crianças e adolecentes no carnaval
sex, 16/01/2026 - 10:45
Brasília (DF), 24/09/2025 – Filme O Agente Secreto - 19ª CINEBH - International Film Festival - Exibição do Filme O AGENTE SECRETO - Foto: Leo Lara/Universo Produção
Cultura Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema
sex, 16/01/2026 - 10:23
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Governo anuncia ferramentas para orientar candidatos do Enem
sex, 16/01/2026 - 10:19
Líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, caminha em Washington 15/01/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Venezuelana María Corina Machado entrega seu Nobel da Paz a Trump
sex, 16/01/2026 - 09:36
Ver mais seta para baixo