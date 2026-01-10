Trump diz que EUA precisam controlar Groenlândia

Os Estados Unidos precisam controlar a Groenlândia para evitar que a Rússia ou a China a ocupem no futuro, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira (9).

"Vamos fazer algo com relação à Groenlândia, quer eles gostem ou não. Porque se não fizermos isso, a Rússia ou a China tomarão conta da Groenlândia, e não teremos a Rússia ou a China como vizinhos", disse Trump a repórteres na Casa Branca, enquanto se reunia com executivos de empresas petrolíferas.

Trump disse que os EUA devem adquirir a Groenlândia, apesar de já terem uma presença militar na ilha sob um acordo de 1951, porque esses acordos não são suficientes para garantir a defesa da Groenlândia. A ilha de 57 mil habitantes é um território autônomo do Reino da Dinamarca.

"Você defende a propriedade. Não se defende o arrendamento. E nós teremos que defender a Groenlândia. Se não o fizermos, a China ou a Rússia o farão", disse o presidente norte-americano.

Trump e autoridades da Casa Branca vêm discutindo vários planos para colocar a Groenlândia sob o controle dos EUA, incluindo o possível uso dos militares dos EUA e pagamentos de quantias fixas aos groenlandeses como parte de uma tentativa de convencê-los a se separar da Dinamarca e, potencialmente, se juntar aos EUA.

Líderes em Copenhague e em toda a Europa reagiram com desdém nos últimos dias aos comentários de Trump e de outras autoridades da Casa Branca afirmando seu direito à Groenlândia.

Os EUA e a Dinamarca são aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vinculados por um acordo de defesa mútua.

Na terça-feira, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca emitiram uma declaração conjunta, dizendo que somente a Groenlândia e a Dinamarca podem decidir questões relativas às suas relações.

