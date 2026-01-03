logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"

Presidente norte-americano faz pronunciamento após invasão militar
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 14:37
Brasília
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3), na primeira manifestação oficial após a invasão militar na Venezuela e captura de Nicolás Maduro, que o governo norte-americano vai administrar o país latino-americano, a partir de agora, até que se possa fazer uma transição de poder.  

"Vamos administrar o país até que possamos realizar uma transição segura, adequada e criteriosa. Não queremos nos envolver em colocar outra pessoa no poder e acabar na mesma situação que tivemos por um longo período de anos", disse o norte-americano.

De acordo com Trump, os Estados Unidos "estão lá agora".

"O que as pessoas não entendem — mas passam a entender quando digo isto — é que estamos lá agora, e vamos permanecer até que a transição adequada possa ocorrer. Portanto, vamos ficar e, essencialmente, administrar o país até que uma transição correta seja possível", disse em uma coletiva de imprensa transmitida de sua residência particular no resort de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

Trump destacou o que classificou como uma das "demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas da capacidade e da competência militar americana na história dos Estados Unidos", que teria neutralizado completamente as defesas venezuelanas. Disse também que nenhum equipamento militar estadunidense foi sequer atingido e nenhum homem morto ou ferido na operação.

"Todas as capacidades militares da Venezuela foram tornadas impotentes quando os homens e mulheres de nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto com as forças de segurança dos Estados Unidos, capturaram Maduro no meio da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas estavam em grande parte apagadas devido a uma certa expertise que possuímos. Estava escuro e foi letal", afirmou.

"Mas ele foi capturado junto com sua esposa, Cilia Flores, ambos agora enfrentando a Justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York, sob responsabilidade de Jay Clayton, por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos", afirmou.

Pouco antes de iniciar a declaração à imprensa, Trump publicou uma suposta foto de Nicolás Maduro em que o venezuelano aparece com os olhos cobertos por óculos escuros. A foto foi postada por Trump em sua rede Truth Social, com a descrição de que Maduro estaria a bordo do USS Iwo Jima, em referência ao navio militar norte-americano para o qual teria sido transferido.

Petróleo

O presidente dos EUA, que justificou a invasão com acusações de narcotráfico por parte do governo Maduro, embora sem provas, também deixou claro que o setor petrolífero venezuelano, que possui as maiores reservas conhecidas do planeta, passará a ser controlado por empresas norte-americanas. E ameaçou com uma segunda onda de ataques caso haja resistência do país.

"Como todos sabem, o setor de petróleo na Venezuela foi um fracasso, um fracasso total por um longo período. Eles estavam produzindo quase nada em comparação com o que poderiam estar produzindo e com o que poderia ter acontecido. Vamos levar nossas grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos — as maiores do mundo — para investir bilhões de dólares, consertar a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura de petróleo, e começar a gerar dinheiro para o país", disse.

"E estamos prontos para lançar um segundo ataque, muito maior, se for necessário. Estávamos preparados para realizar uma segunda onda, se fosse preciso. Na verdade, presumíamos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não será."

 

Relacionadas
Brasília (DF), 03/01/2026 - Vista da entrada da fronteira Venezuela - Brasil em Pacaraima. Foto: Jean Oliveira/Arquivo pessoal
Fronteira com Venezuela, Roraima monitora impactos de ataque dos EUA
Brasília (DF), 03/01/2026 - Bandeira da Venezuela. Wikipédia
Venezuela denuncia guerra colonial e interesse dos EUA em petróleo
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Ação dos EUA abre "precedente perigoso", diz Guterres sobre Venezuela
Edição:
Amanda Cieglinski
invasão Venezuela Donald Trump Nicolás Maduro EUA venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conselho de Segurança da ONU vota contra adiar sanções ao Irã 26/09/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
Internacional África do Sul solicita que Conselho da ONU se reúna com urgência
sab, 03/01/2026 - 16:23
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Internacional Países da América Latina se manifestam sobre ataque à Venezuela
sab, 03/01/2026 - 15:49
U.S. President Donald Trump looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump: operação é um aviso a quem ameaçar soberania dos EUA
sab, 03/01/2026 - 15:37
Rio de Janeiro (RJ), 03/01/2026 – Folia de Reis ocupa o Museu Vassouras e reafirma tradição viva no Vale do Café Foto: Lourenço Parente/Divulgação
Geral Folia de Reis no Museu Vassouras reafirma tradição no Vale do Café
sab, 03/01/2026 - 15:11
A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he describes as Venezuelan President
Internacional Trump publica suposta foto de Maduro em navio após captura
sab, 03/01/2026 - 14:42
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"
sab, 03/01/2026 - 14:37
Ver mais seta para baixo