logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump diz que foi alcançado arcabouço para um acordo sobre Groenlândia

Presidente americano descartou uso de força e cobrança de tarifas 
Por Steve Holland e Trevor Hunnicutt - Reuters*
Publicado em 21/01/2026 - 19:59
DAVOS
U.S. President Donald Trump attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
© REUTERS/Denis Balibouse - Proibido a reprodução
Reuters

Após semanas de retórica que arriscaram a mais profunda ruptura nas relações transatlânticas em décadas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou abruptamente nesta quarta-feira (21) das ameaças de impor tarifas como alavanca para tomar a Groenlândia e disse que um acordo estava à vista para encerrar a disputa.

"Formamos o arcabouço de um futuro acordo com relação à Groenlândia e, de fato, à toda a região do Ártico", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Com base nesse entendimento, não vou impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro."

Trump fez os comentários depois de descartar a possibilidade de tomar o território dinamarquês pela força em um discurso na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de se reunir com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e de reconhecer o desconforto dos mercados financeiros com suas ameaças.

Trump disse que havia encarregado o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o enviado especial Steve Witkoff de participar das discussões e que disponibilizaria mais informações "à medida que as discussões progredissem".

"As pessoas achavam que eu usaria a força, mas não preciso usar a força", disse Trump no início de seu discurso no resort suíço. "Eu não quero usar a força. Não usarei a força", acrescentou.

A mudança de postura em relação às tarifas provocou uma recuperação do mercado acionário, com o índice S&P 500 subindo mais de 1,5%. Isso contribuiu para a recuperação do mercado após a maior queda das ações em três meses.

Os aliados da Otan ficaram nervosos com as crescentes ameaças de Trump de tomar o território da Dinamarca, que é um aliado de longa data dos EUA na Otan.

Mas desde que voltou ao cargo, Trump também fez várias vezes ameaças graves que assustaram os mercados, apenas para atenuá-las ou retirá-las completamente.

 

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
U.S. President Donald Trump speaks during the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
São Paulo (SP), 19/05/2025 - Pregão da B3. Foto: B3/Divulgação
Bolsa sobe mais de 3% e encosta nos 172 mil pontos com recuos de Trump
Trump Groenlândia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 18/03/2025 - Conselho Federal de Medicina (CFM). Foto: CFM
Educação CFM estuda usar Enamed para conceder registro profissional
qua, 21/01/2026 - 20:07
São Paulo (SP), 19/05/2025 - Pregão da B3. Foto: B3/Divulgação
Economia Bolsa sobe mais de 3% e encosta nos 172 mil pontos com recuos de Trump
qua, 21/01/2026 - 20:00
U.S. President Donald Trump attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
Internacional Trump diz que foi alcançado arcabouço para um acordo sobre Groenlândia
qua, 21/01/2026 - 19:59
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional MRE monitora decisão de eurodeputados que trava acordo com o Mercosul
qua, 21/01/2026 - 19:42
Brasília (DF), 13/04/2023 – Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Proteção dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e das Religiões de Matriz Africana. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Direitos Humanos Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana é lançado em Brasília
qua, 21/01/2026 - 18:53
Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Joao Fonseca of Brazil in action against Miomir Kecmanovic of Serbia in the first round of the men’s singles at the US Open at Billie Jean King National Tennis Centre. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
Esportes Rio Open confirma lista de atletas com João Fonseca e italiano Musetti
qua, 21/01/2026 - 18:32
Ver mais seta para baixo