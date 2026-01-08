logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump diz que supervisão da Venezuela pelos EUA pode durar anos

Entrevista foi publicada nesta quinta-feira pelo The New York Times
Reuters*
Publicado em 08/01/2026 - 08:36
Londres
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
© REUTERS/Kevin Lamarque - Proibido Reprodução
Reuters

Os Estados Unidos (EUA) podem supervisionar a Venezuela e controlar sua receita de petróleo por anos, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, em entrevista publicada nesta quinta-feira (8).

Em matéria que The New York Times descreveu como uma entrevista abrangente, de duas horas, o jornal disse que Trump também pareceu retirar uma ameaça de tomar medidas militares contra a Colômbia, vizinha da Venezuela. Trump convidou o líder esquerdista colombiano, que ele havia chamado anteriormente de "homem doente", para visitar Washington.

"Só o tempo dirá" por quanto tempo os EUA supervisionarão a Venezuela, disse Trump. Quando perguntado pelo jornal se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Trump disse: "Eu diria que muito mais tempo".

"Vamos reconstruí-la de forma muito lucrativa", disse Trump sobre a Venezuela, para onde enviou tropas a fim de prender o presidente Nicolás Maduro em um ataque noturno em 3 de janeiro.

"Vamos usar petróleo e vamos obter petróleo. Estamos baixando os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, de que necessitam desesperadamente."

Trump acrescentou que os EUA estão "se dando muito bem" com o governo da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, uma leal a Maduro de longa data que atuou como vice-presidente do líder deposto.

"Marco fala com ela o tempo todo"

O Times disse ainda que Trump se recusou a responder a perguntas sobre por que havia decidido não dar o poder à oposição na Venezuela, que Washington já havia considerado o vencedor legítimo de uma eleição em 2024.

Trump revelou na terça-feira um plano para refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano que estavam presos na Venezuela sob o bloqueio dos EUA.

"Eles estão nos dando tudo o que achamos necessário", disse Trump, referindo-se ao governo venezuelano.

Ele se recusou a comentar quando perguntado se havia conversado pessoalmente com Rodríguez.

"Mas Marco fala com ela o tempo todo", disse ele, referindo-se ao secretário de Estado, Marco Rubio. "Posso lhe dizer que estamos em constante comunicação com ela e com o governo."

Telefonema com Petro

O jornal disse que seus repórteres foram autorizados a participar de uma ligação telefônica entre Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desde que o conteúdo da ligação não fosse registrado.

Em publicação nas mídias sociais, Trump disse: "Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que tivemos. Apreciei sua ligação e seu tom e espero encontrá-lo em futuro próximo".

Petro descreveu a ligação, sua primeira com Trump, como cordial.

No domingo (4), Trump ameaçou uma ação militar contra a Colômbia, chamando Petro de "um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la para os EUA, e ele não vai fazer isso por muito tempo".

O Times disse que a ligação telefônica de Trump com Petro durou cerca de uma hora e "pareceu dissipar qualquer ameaça imediata de ação militar dos EUA".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on on the day of a briefing for the House of Representatives on the situation in Venezuela, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 7, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Marco Rubio diz que EUA têm plano de três fases para a Venezuela
Caracas, 07/01/20256 - Instalações destruídas após ataque dos Estados Unidos no Instituto Venezuelano de Pesquisa Científica. Foto: Governo da Venezuela/Divulgação
Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
EUA apreendem dois navios que transportariam petróleo da Venezuela
invasão Venezuela Trump supervisão Colômbia Gustavo Petro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Azul Linhas Aéreas decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
qui, 08/01/2026 - 12:18
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula veta integralmente PL da Dosimetria
qui, 08/01/2026 - 12:07
People gather outside the Phoenix ICE Field Office on Jan. 7, 2026, for a vigil in honor of Renee Nicole Good, who was shot and killed by an ICE agent in Minneapolis.
Internacional Minneapolis protesta após morte de cidadã dos EUA pela polícia do ICE
qui, 08/01/2026 - 11:08
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Economia CNU 2: resultado da avaliação de títulos será divulgado hoje
qui, 08/01/2026 - 11:06
Igor Thiago comemora gol contra o Sunderland 07/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Igor Thiago bate recorde de gols de brasileiros na Premier League
qui, 08/01/2026 - 10:50
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Administração Trump retira EUA de 66 organizações internacionais
qui, 08/01/2026 - 10:36
Ver mais seta para baixo