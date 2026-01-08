Trump diz que supervisão da Venezuela pelos EUA pode durar anos

Os Estados Unidos (EUA) podem supervisionar a Venezuela e controlar sua receita de petróleo por anos, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, em entrevista publicada nesta quinta-feira (8).

Em matéria que The New York Times descreveu como uma entrevista abrangente, de duas horas, o jornal disse que Trump também pareceu retirar uma ameaça de tomar medidas militares contra a Colômbia, vizinha da Venezuela. Trump convidou o líder esquerdista colombiano, que ele havia chamado anteriormente de "homem doente", para visitar Washington.

"Só o tempo dirá" por quanto tempo os EUA supervisionarão a Venezuela, disse Trump. Quando perguntado pelo jornal se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Trump disse: "Eu diria que muito mais tempo".

"Vamos reconstruí-la de forma muito lucrativa", disse Trump sobre a Venezuela, para onde enviou tropas a fim de prender o presidente Nicolás Maduro em um ataque noturno em 3 de janeiro.

"Vamos usar petróleo e vamos obter petróleo. Estamos baixando os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, de que necessitam desesperadamente."

Trump acrescentou que os EUA estão "se dando muito bem" com o governo da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, uma leal a Maduro de longa data que atuou como vice-presidente do líder deposto.

"Marco fala com ela o tempo todo"

O Times disse ainda que Trump se recusou a responder a perguntas sobre por que havia decidido não dar o poder à oposição na Venezuela, que Washington já havia considerado o vencedor legítimo de uma eleição em 2024.

Trump revelou na terça-feira um plano para refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano que estavam presos na Venezuela sob o bloqueio dos EUA.

"Eles estão nos dando tudo o que achamos necessário", disse Trump, referindo-se ao governo venezuelano.

Ele se recusou a comentar quando perguntado se havia conversado pessoalmente com Rodríguez.

"Mas Marco fala com ela o tempo todo", disse ele, referindo-se ao secretário de Estado, Marco Rubio. "Posso lhe dizer que estamos em constante comunicação com ela e com o governo."

Telefonema com Petro

O jornal disse que seus repórteres foram autorizados a participar de uma ligação telefônica entre Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desde que o conteúdo da ligação não fosse registrado.

Em publicação nas mídias sociais, Trump disse: "Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que tivemos. Apreciei sua ligação e seu tom e espero encontrá-lo em futuro próximo".

Petro descreveu a ligação, sua primeira com Trump, como cordial.

No domingo (4), Trump ameaçou uma ação militar contra a Colômbia, chamando Petro de "um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la para os EUA, e ele não vai fazer isso por muito tempo".

O Times disse que a ligação telefônica de Trump com Petro durou cerca de uma hora e "pareceu dissipar qualquer ameaça imediata de ação militar dos EUA".

