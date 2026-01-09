Internacional
Trump e Petro vão se reunir na Casa Branca em fevereiro
Presidentes dos EUA e da Colômbia tiveram conversa telefônica
Bhargav Acharya e Susan Heavey - repórteres da Reuters
Publicado em 09/01/2026 - 17:35
Washington
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir com o presidente colombiano na Casa Branca no início do próximo mês, disse o líder norte-americano nesta sexta-feira, na esteira de conversa telefônica entre os dois líderes após ameaças de Trump ao país latino-americano.
"Tenho certeza de que funcionará muito bem para a Colômbia e para os Estados Unidos, mas é preciso impedir que a cocaína e outras drogas entrem nos EUA", escreveu Trump em uma postagem em rede social, acrescentando que a reunião com o presidente Gustavo Petro deve ocorrer na primeira semana de fevereiro.
