logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano

Presidente disse que seu país tem as maiores petrolíferas do mundo
David Ljunggren - Repórter da Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 12:11
Washington
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida reprodução
Reuters

Os Estados Unidos estarão "fortemente envolvidos" no setor petrolífero da Venezuela após a operação para capturar o presidente Nicolás Maduro, disse o presidente Donald Trump à Fox News neste sábado (3).

"Temos as maiores empresas petrolíferas do mundo, as maiores, as melhores, e vamos nos envolver muito nisso", afirmou ele.

Trump disse ainda que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para um navio após serem capturados pelas forças dos EUA e serão transportados para Nova York.

Segundo ele, tanto Maduro quanto sua esposa serão indiciados em Nova York.

É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

Relacionadas
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU
Estados Unidos Donald Trump venezuela Nicolás Maduro Petróleo invasão Venezuela
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Nº 2 do chavismo pede calma ao povo venezuelano após ataques dos EUA
sab, 03/01/2026 - 12:44
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano
sab, 03/01/2026 - 12:11
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Sequestrado, Maduro será julgado pelos Estados Unidos, diz procuradora
sab, 03/01/2026 - 12:04
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Internacional Após ataque, venezuelanos se recolhem sem saber o que virá a seguir
sab, 03/01/2026 - 11:57
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Internacional Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
sab, 03/01/2026 - 11:31
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
sab, 03/01/2026 - 11:29
Ver mais seta para baixo