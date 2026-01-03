Internacional
Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano
Presidente disse que seu país tem as maiores petrolíferas do mundo
David Ljunggren - Repórter da Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 12:11
Washington
Os Estados Unidos estarão "fortemente envolvidos" no setor petrolífero da Venezuela após a operação para capturar o presidente Nicolás Maduro, disse o presidente Donald Trump à Fox News neste sábado (3).
"Temos as maiores empresas petrolíferas do mundo, as maiores, as melhores, e vamos nos envolver muito nisso", afirmou ele.
Trump disse ainda que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para um navio após serem capturados pelas forças dos EUA e serão transportados para Nova York.
Segundo ele, tanto Maduro quanto sua esposa serão indiciados em Nova York.
