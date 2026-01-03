Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano

Presidente disse que seu país tem as maiores petrolíferas do mundo

Os Estados Unidos estarão "fortemente envolvidos" no setor petrolífero da Venezuela após a operação para capturar o presidente Nicolás Maduro, disse o presidente Donald Trump à Fox News neste sábado (3).

"Temos as maiores empresas petrolíferas do mundo, as maiores, as melhores, e vamos nos envolver muito nisso", afirmou ele.

Trump disse ainda que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para um navio após serem capturados pelas forças dos EUA e serão transportados para Nova York.

Segundo ele, tanto Maduro quanto sua esposa serão indiciados em Nova York.

