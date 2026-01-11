logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump faz ameaças a Cuba e presidente Miguel Diaz-Canel reage

Líder cubano disse que EUA não têm "moral para apontar o dedo"
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/01/2026 - 15:30
São Paulo
Foto montagem presidente de cuba é o Miguel Díaz-Canel Bermúdez e o presidente dos EUA, Donald Trump. Fotos: Ricardo Stuckert/PR e REUTERS/Kevin Lamarque
© Ricardo Stuckert/PR e REUTERS/Kevin Lamarque - Proibido Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ameaças a Cuba neste domingo (11) em sua rede social, o Truth Social. O mandatário norte-americano afirmou que a ilha não terá mais o petróleo que recebia da Venezuela.

“Cuba viveu muitos anos com uma grande quantidade de petróleo e dinheiro vindos da Venezuela. Em contrapartida, Cuba fornecia “serviços de segurança” para os dos últimos ditadores venezuelanos. Agora isso acabou!”.

A Venezuela era o maior fornecedor de Petróleo para Cuba, mas houve um corte abrupto neste serviço após o sequestro de Maduro.

Em seu texto, Trump disse ainda que a maioria dos cubanos que eram seguranças pessoais de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foram mortos na operação que sequestrou o líder venezuelano no dia 3 de janeiro. “A Venezuela agora tem os EUA, a força militar mais poderosa do mundo (de longe!) pra protegê-los”.

Trump também mandou um aviso ao governo cubano: “Sugiro fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais”.

O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel foi às redes sociais e reagiu aos posts do mandatário norte-americano. Ele escreveu:

“Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém nos dirá o que fazer. Cuba não agride, é agredida pelos EUA há 66 anos e ela não ameaça, ela se prepara para defender a Pátria até a última gota de sangue”.

Diaz-Canel seguiu em seu texto e disse que quem culpa a revolução cubana pelas carências econômicas “deveriam se calar por vergonha, porque sabem e reconhecem que elas são fruto das medidas de asfixia extrema que os EUA nos aplicam há seis décadas e que agora ameaçam superar”.

Segundo o presidente cubano, os EUA “não têm moral nenhuma para apontar o dedo para Cuba, pois transformam tudo em negócio, até mesmo vidas humanas. “Aqueles que agora se revoltam histericamente contra nossa nação estão consumidos pela raiva da decisão soberana deste povo de escolher seu modelo político”.

Relacionadas
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Milhares vão às ruas nos EUA contra a política migratória de Trump
09/01/2026 - Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela. Na foto Monica Herz. Foto: Divulgação
Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela
10/01/2026 - Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”
Edição:
Érica Santana
internacional EUA Cuba Trump críticas reação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Mortes em protestos no Irã chegam a mais de 500
dom, 11/01/2026 - 16:50
11/01/2026 - Tornado que atingiu o Paraná. Foto: Simepar/Divulgação
Geral Cidade do Paraná é atingida por ventos fortes de até 180 km/h
dom, 11/01/2026 - 16:24
Foto montagem presidente de cuba é o Miguel Díaz-Canel Bermúdez e o presidente dos EUA, Donald Trump. Fotos: Ricardo Stuckert/PR e REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump faz ameaças a Cuba e presidente Miguel Diaz-Canel reage
dom, 11/01/2026 - 15:30
Santana de Parnaiba, SP, Brasil - 08/01/2026 - Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. Fluminense enfrenta o Sfera pela 3° rodada da Copinha sub-20 2026. Foto: Leonardo Brasil / Fluminense FC
Esportes Primeira fase chega ao fim e 16 jogos abrem mata-mata da Copinha
dom, 11/01/2026 - 13:32
11/01/2026 - CBF define horário de final entre Fla e Corinthians. Foto: Marcos Júnior/CBF
Esportes Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians
dom, 11/01/2026 - 13:08
Brasília (DF), 09/01/2026 - Setor editorial. Florência Ferrari. Foto: Victor Caiano/Divulgação
Cultura Profissionais do setor editorial lembram trajetória e obras preferidas
dom, 11/01/2026 - 11:04
Ver mais seta para baixo