Internacional

Trump pode usar forças armadas em protesto contra agentes de imigração

Governo dos EUA enviou três mil agentes para a área de Minneápolis
Doina Chiacu - da agência Reuters
Publicado em 15/01/2026 - 13:56
Washington
FILE PHOTO: Federal agents detain a person at a bus stop as they conduct an immigration raid days after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Ryan Murphy/File Photo
© REUTERS/Ryan Murphy - Proibido reprodução
Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (15) invocar a Lei da Insurreição para enviar forças militares a Minnesota, após dias de protestos contra o aumento do número de agentes de imigração nas ruas de Minneápolis.

Trump, um republicano, tem zombado dos líderes democratas do estado e chamou a comunidade somali da região de "lixo".

"Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que os agitadores e insurrecionistas profissionais ataquem os patriotas da ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, eu instituirei a lei da insurreição", escreveu Trump nas mídias sociais, usando a sigla em inglês para o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Ele já enviou cerca de três mil agentes federais para a área de Minneápolis. Eles portavam armas pelas ruas geladas da cidade, usando equipamentos de camuflagem em estilo militar e máscaras que escondem os rostos.

Eles têm sido recebidos com frequência por protestos barulhentos e muitas vezes furiosos dos moradores, alguns soprando apitos ou batendo pandeiros. A raiva aumentou depois que um agente do ICE matou Renee Good, cidadã norte-americana, em um carro há oito dias. Os protestos se espalharam por outras cidades.

A última ameaça de Trump veio poucas horas depois que um agente de imigração atirou em um venezuelano que, segundo eles, estava fugindo de uma parada de trânsito em Minneápolis.

Violência

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, que está supervisionando a repressão à imigração de Trump, disse que, durante o incidente de quarta-feira, duas pessoas atacaram o agente federal com um cabo de vassoura e uma pá de neve enquanto ele lutava com o venezuelano, que, segundo o departamento, estava nos EUA ilegalmente.

A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar o relato feito pelo Departamento de Segurança Interna.

A Lei da Insurreição de 1807 permite ao presidente enviar militares ou federalizar soldados da Guarda Nacional de um estado para reprimir uma rebelião, uma exceção às leis que proíbem o uso de soldados na aplicação da lei civil ou criminal.

 

Donald Trump ICE EUA Forças Armadas protestos Minnesota Minneapolis
