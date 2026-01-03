logo ebc
Trump publica suposta foto de Maduro em navio após captura

Venezuelano usa óculos escuros e aparentemente está algemado
Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 14:42
Brasília
A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he describes as Venezuelan President
© @realDonaldTrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) em uma rede social uma suposta foto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em um navio norte-americano, após ter sido capturado e retirado do país.

Na imagem, Maduro aparece com óculos escuros e usando um conjunto de moletom cinza. Ele segura uma garrafa de água e, aparentemente, está algemado. Trump informou hoje que Maduro e a primeira-dama Cilia Flores estão sendo levados de navio para Nova York.

A post of U.S. President Donal Trump via Truth Social shows a picture of Venezuelan President Nicolas Maduro, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured him, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. Donald J. Trump (@realDonaldTrump) via Truth social/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
Suposta foto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, publicada em rede social do presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Donald J. Trump (@realDonaldTrump

Na madrugada deste sábado, o governo dos Estados Unidos anunciou um ataque à Venezuela. A capital, Caracas, e outras cidades foram atingidas por vias aérea e terrestre. 

Entenda

A invasão da Venezuela pelos EUA marca um novo episódio de intervenções diretas de Washington na América Latina. A última vez que os EUA invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando os militares norte-americanos sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os EUA acusam Maduro, sem apresentar provas, de liderar um suposto cartel venezuelano De Los Soles. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência desse cartel.

O governo dos EUA estava oferecendo uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem à prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos EUA, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Maduro será julgado pelos Estados Unidos, diz procuradora
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado
