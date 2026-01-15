logo ebc
Trump reúne-se com María Corina após elogiar Delcy Rodríguez

María Corina é uma das líderes da oposição na Venezuela
Nandita Bose e Steve Holland e Gram Slattery - repórteres da Reuters
Publicado em 15/01/2026 - 20:10
Washington
Líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, caminha em Washington 15/01/2026 REUTERS/Kylie Cooper
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se na tarde desta quinta-feira com a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, em um encontro sensível que pode afetar a forma como o presidente dos EUA busca moldar o futuro político do país sul-americano.

Após a reunião, Machado disse aos repórteres que havia presenteado Trump com a medalha de seu Prêmio Nobel da Paz, embora não tenha ficado imediatamente claro se ele aceitou a medalha, que há muito tempo cobiça. Machado disse que ela fez isso em reconhecimento ao compromisso dele com a liberdade do povo venezuelano.

O almoço, que durou pouco mais de uma hora, marcou a primeira vez que os dois se encontraram pessoalmente. Em seguida, Machado se reuniu com mais de uma dúzia de senadores, tanto republicanos quanto democratas, no Capitólio, onde ela em geral encontrou aliados mais entusiasmados.

Durante a visita, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump estava ansioso para conhecer Machado, mas que ele mantinha sua avaliação "realista" de que ela não tinha atualmente o apoio necessário para liderar o país no curto prazo.

Machado, que fugiu da Venezuela em uma ousada fuga por via marítima em dezembro, disputa os ouvidos de Trump com membros do governo venezuelano e busca garantir um papel no futuro governo do país.

Depois que os EUA capturaram o líder venezuelano de longa data Nicolás Maduro neste mês, figuras da oposição, membros da diáspora venezuelana e políticos dos EUA e da América Latina expressaram esperança de que a Venezuela inicie o processo de democratização.

"Eu sei que o presidente estava ansioso por essa reunião e esperava que fosse uma discussão boa e positiva com a srta. Machado, que é realmente uma voz notável e corajosa para muitos do povo da Venezuela", disse Leavitt aos repórteres durante um briefing.

O senador democrata Chris Murphy, um dos senadores que se reuniu com Machado, disse que a líder da oposição havia dito aos senadores que a repressão na Venezuela não era diferente agora do que no governo de Maduro. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, é uma "operadora suave" que está se consolidando cada dia mais graças ao apoio de Trump, disse ele.

"Espero que as eleições aconteçam, mas estou cético", disse Murphy, de Connecticut.

Por enquanto, Trump disse estar concentrado na reconstrução econômica da Venezuela e na garantia do acesso dos EUA ao petróleo do país.

Em várias ocasiões, Trump elogiou Rodríguez, a segunda em comando de Maduro, que se tornou líder da Venezuela após sua captura. Em uma entrevista à Reuters na quarta-feira, Trump disse: "Tem sido muito bom lidar com ela".

Separadamente, na Venezuela, Rodríguez disse que proporia reformas no setor de petróleo de seu país.

Machado foi proibida de concorrer às eleições presidenciais de 2024 na Venezuela por um tribunal superior repleto de aliados de Maduro. Observadores externos acreditam amplamente que Edmundo González, uma figura da oposição apoiada por Machado, venceu por uma margem substancial, mas Maduro reivindicou a vitória e manteve o poder.

Embora o atual governo tenha libertado dezenas de presos políticos nos últimos dias, grupos externos e defensores disseram que a escala das libertações foi exagerada por Caracas.

Perguntado na quarta-feira se ele queria que Machado lhe desse o prêmio, Trump disse à Reuters: "Não, eu não disse isso. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz".

O Instituto Norueguês do Nobel disse que o prêmio não pode ser transferido, compartilhado ou revogado.

