Ucrânia aguarda informações dos EUA sobre negociações de paz
Afirmação do presidente Volodymyr Zelensky ocorreu neste sábado (31)
Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar
Publicado em 31/01/2026 - 19:06
Londres
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (31) que o país aguarda mais informações dos Estados Unidos sobre novas negociações de paz e espera que novas reuniões ocorram na próxima semana.
"Estamos em constante comunicação com o lado americano e aguardamos detalhes específicos deles sobre futuras reuniões", disse Zelenskiy em seu pronunciamento diário em vídeo.
"Contamos com reuniões na próxima semana e estamos nos preparando para elas", acrescentou.
A declaração de Zelenskiy pareceu sugerir que uma reunião agendada para domingo nos Emirados Árabes Unidos entre representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos não aconteceria mais.
