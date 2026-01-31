logo ebc
Ucrânia aguarda informações dos EUA sobre negociações de paz

Afirmação do presidente Volodymyr Zelensky ocorreu neste sábado (31)
Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar
Publicado em 31/01/2026 - 19:06
Londres
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
© Reuters/Proibida reprodução
Reuters

 O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (31) que o país aguarda mais informações dos Estados Unidos sobre novas negociações de paz e espera que novas reuniões ocorram na próxima semana.

"Estamos em constante comunicação com o lado americano e aguardamos detalhes específicos deles sobre futuras reuniões", disse Zelenskiy em seu pronunciamento diário em vídeo.

"Contamos com reuniões na próxima semana e estamos nos preparando para elas", acrescentou.

A declaração de Zelenskiy pareceu sugerir que uma reunião agendada para domingo nos Emirados Árabes Unidos entre representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos não aconteceria mais.

