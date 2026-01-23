logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ucrânia, Rússia e EUA vão juntos, pela 1ª vez, à mesa de negociações

Encontro foi confirmado na madrugada desta sexta-feira (23)
Inês Moreira Santos - Repórter da RTP*
Publicado em 23/01/2026 - 10:32
Abu Dhabi
Russia's President Vladimir Putin attends a meeting with U.S. President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner at the Kremlin in Moscow, Russia, January 22, 2026. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
© Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS - Proibido reprodução

Tendo como foco o controle sobre os territórios no leste ucraniano, a Ucrânia, Rússia e os Estados Unidos (EUA) estão em negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. É a primeira vez que os três países se reúnem desde a invasão russa em 2022.

O encontro foi confirmado na madrugada desta sexta-feira (23), após conversas no Kremlin entre o presidente russo, Vladimir Putin, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner.

Segundo o conselheiro diplomático russo, Yuri Ushakov, as conversações foram “úteis em todos os aspectos”, acrescentando que “ficou acordado que a primeira reunião de um grupo de trabalho trilateral sobre questões de segurança ocorre hoje em Abu Dhabi”.

Não foram divulgados os detalhes dessas negociações trilaterais, nem se as autoridades russas e ucranianas vão se encontrar pessoalmente, mas sabe-se que serão abordadas questões pendentes, como a controversa questão sobre as concessões territoriais exigidas por Moscou.

“Sem resolver a questão territorial não se deve contar com um acordo de longo prazo”, alertou Yuri Ushakove.  Segundo ele, a Rússia continuará a insistir nos próprios objetivos “no campo de batalha, onde as Forças Armadas russas detêm a iniciativa estratégica”, até que seja alcançado um acordo.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que a questão fundamental do controle sobre os territórios no leste ucraniano vai ser abordada pelas delegações ucraniana, russa e norte-americana.

"A questão do Donbass (território no leste da Ucrânia, incluindo as regiões de Donetsk e Lugansk) é fundamental", declarou Zelensky em entrevista, acrescentando que o assunto vai ser discutido em Abu Dhabi neste fim de semana.

O líder ucraniano reiterou que o tão aguardado acordo com os Estados Unidos sobre garantias de segurança está praticamente pronto para ser assinado, apenas à espera de que Donald Trump defina a data e o local para a assinatura dos documentos. Na mesma entrevista, Zelensky afirmou que os dois discutiram defesa aérea e cooperação econômica para a recuperação pós-guerra. 

A comissão russa, liderada pelo general Igor Kostyukov, alto funcionário do Estado-Maior, vai se deslocar para Abu Dhabi nas próximas horas. O Kremlin informou que a equipe russa de negociação será composta apenas por representantes do Ministério da Defesa do país e que essa delegação já seguiu para as conversações.

A Ucrânia vai ser representada pelo secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, pelo chefe de gabinete Kyrylo Budanov, e pelo vice-chefe de gabinete Serhiy Kyslytsia. A delegação ucraniana é composta ainda pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Andriy Gnatov.

Nessa quinta-feira (22), em Davos, Zelensky criticou os aliados europeus afirmando que viu uma Europa "fragmentada" e "perdida" no que diz respeito à influência sobre as posições do presidente norte-americano e à falta de "vontade política" do chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

As críticas em relação aos principais apoiadores políticos e financeiros de Kiev ocorreram após encontro com Donald Trump em Davos, na Suíça, que, segundo Zelensky, resultou num acordo sobre garantias de segurança para a Ucrânia.

O diálogo com o homólogo norte-americano "não foi simples", admitiu o líder ucraniano, embora tenha descrito o encontro como "positivo".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Conselho da ONU se reúne, a pedido da Ucrânia, após ataques russos
U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Zelensky recebe plano dos EUA para acabar com a guerra na Ucrânia
guerra EUA Rússia Ucrânia Negociações Acordo de Paz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Santos (SP), 04/01/2025 - Praia da Baixada Santista. Foto: Carlos Nogueira/Prefeitura de Santos
Saúde SP: praias perto da capital têm piores condições de balneabilidade
sex, 23/01/2026 - 13:15
Brasília (DF), 23/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Copa do Mundo de Futebol Feminino. Foto: Sam Robles/CBF
Esportes MP define regras sobre mídia e marketing para a Copa do Mundo Feminina
sex, 23/01/2026 - 12:40
Brasília (DF), 22/10/2024 - Azeite fraudadas e impróprias para consumo. Foto: Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação
Saúde Anvisa proíbe venda de azeite e suspende doce de leite e sal grosso
sex, 23/01/2026 - 12:33
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Educação CNU 2025: resultado e espelho de discursiva são divulgados hoje
sex, 23/01/2026 - 12:09
Brasília (DF), 29/12/2025 - SISU - Sistema de Seleção Unificada. Foto: MEC/Divulgação
Educação Terminam nesta sexta-feira inscrições para o Sisu 2026
sex, 23/01/2026 - 11:16
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula anuncia isenção de visto a cidadãos chineses
sex, 23/01/2026 - 11:14
Ver mais seta para baixo