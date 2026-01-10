logo ebc
Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA

Trump atribuiu regresso ao "grande acordo energético"
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/01/2026 - 10:46
Venezuela
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
O governo da Venezuela anunciou, na noite de sexta (9), que uma operação conjunta com os Estados Unidos (EUA) determinou o retorno do navio petroleiro Minerva. Segundo o comunicado assinado pela estatal petrolífera do país, a PDVSA, a embarcação havia deixado o país sem pagamento ou autorização venezuelana.

“Graças a essa primeira exitosa operação conjunta, o navio se encontra navegando em regresso às águas venezuelanas para sua proteção e ações pertinentes”, afirma a nota.
 

O próprio presidente Donald Trump (dos Estados Unidos) divulgou em sua rede social que, em coordenação com as “autoridades interinas” da Venezuela, foi apreendido um navio-tanque que deixou o país sem autorização.

“Este navio-tanque está agora a caminho de volta para a Venezuela, e o petróleo será vendido através do Grande Acordo Energético, que criamos para esse tipo de venda”, escreveu.

Abertura de embaixadas

A operação conjunta ocorreu no mesmo dia em que a presidente interina, Delcy Rodríguez, tratou do "processo diplomático" para a abertura de embaixadas dos Estados Unidos.

“Seu principal objetivo é reiterar nossa condenação à agressão sofrida pelo nosso povo”, escreveu. Neste sábado (10), a intervenção armada dos estadunidenses (com o sequestro e prisão do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores),  completa uma semana

Ela ponderou ainda que a resposta à intervenção estadunidense será por meio da diplomacia.

“Usaremos nossa diplomacia bolivariana de paz para defender a estabilidade, o futuro e nossa sagrada soberania”.
 

Delcy Rodrigues afirmou que esse será o caminho que “para proteger o povo e também para garantir o retorno do Presidente Nicolás Maduro e de Cilia Flores”. Ela cita que isso ocorrerá com “paciência e determinação estratégica”.

