Venezuela liberta 18 detentos de prisão após incursão militar dos EUA

Informação foi dada por grupos de direitos humanos
Reuters*
Publicado em 10/01/2026 - 17:54
Caracas
People stand next to a gate of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) headquarters, after National Assembly President Jorge Rodriguez announced that a number of foreign and Venezuelan prisoners will be released, in Caracas, Venezuela, January 9, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Reuters

As autoridades venezuelanas libertaram um total de 18 prisioneiros da oposição após a incursão militar dos Estados Unidos no país há uma semana e a prisão do presidente deposto Nicolás Maduro. A informação foi dada por grupos de direitos humanos neste sábado (10).

O processo de libertação, uma demanda repetida pela oposição, foi anunciado na quinta-feira (8) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, embora ele não tenha fornecido detalhes. No mesmo dia, a Espanha informou que a Venezuela havia libertado cinco de seus cidadãos.

Ontem (9), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a libertação dos presos políticos era um sinal da "busca pela paz" e que ele havia cancelado uma segunda onda planejada de ataques contra o país.

Nem o governo nem o gabinete do procurador-geral da Venezuela confirmaram até o momento um número oficial ou a identidade dos libertados.

A organização não governamental Foro Penal estima que haja 863 presos políticos na Venezuela, incluindo figuras políticas, ativistas de direitos humanos, manifestantes presos após as polêmicas eleições de 2024 e jornalistas.

O número inclui pelo menos 86 estrangeiros, alguns dos quais enfrentam acusações criminais.

