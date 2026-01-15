logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis

Homem foi levado para o hospital
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 09:09
São Paulo
A member of federal law enforcement walks through tear gas after using the chemical on angered community members, as tensions rise after federal law enforcement agents were involved in a shooting incident, a week after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Seth Herald
© REUTERS/Seth Herald/Proibida reprodução

Um homem venezuelano foi baleado pelo ICE na noite desta quarta-feira (14) na cidade de Minneapolis, onde a população vem fazendo fortes manifestações após a morte de Renne Nicole Good na semana passada. Ela também foi baleada por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega).

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês), em nota oficial, os agentes do ICE realizavam uma operação nas ruas da cidade e se depararam com o venezuelano (seu nome não foi divulgado), que fugiu do local em seu carro. Durante a fuga, ele teria batido num veículo parado e saiu correndo a pé.

De acordo com o relato do órgão de segurança do governo de Donald Trump, o homem foi alcançado e houve uma luta. Duas outras pessoas apareceram e teriam atacado o policial com uma pá e um cabo de vassoura.

O venezuelano teria conseguido se livrar do agente e, ainda segundo o DHS, passou a atacar o policial com a pá. O membro do ICE, então, atirou na perna do homem. O venezuelano e o agente foram levados ao hospital e as outras duas pessoas foram presas.

Mais de 100 pessoas protestaram em Minneapolis na noite de ontem e houve confronto com a polícia. Várias manifestações contra o ICE vêm acontecendo em diferentes cidades dos EUA desde a morte de Rene Good, uma mulher norte-americana de 37 anos.

Um policial do ICE disparou três tiros contra ela durante uma operação nas ruas de Minneapolis. O presidente dos EUA disse numa rede social que o agente agiu em legítima defesa, mas vídeos mostram que não foi isso o que aconteceu.

 

Relacionadas
Rússia- 09/05/2025 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Grande Palácio do Kremlin, Rússia - Moscou. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula conversa com Putin sobre Venezuela pós ataques dos EUA
Vice-presidente de Comunicação, Cultura e Turismo da Venezuela, Jorge Rodríguez
Venezuela diz que já libertou 400 presos; oposição e ONGs contestam
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Conheça o ICE: polícia migratória de Trump alvo de protestos nos EUA
Edição:
Valéria Aguiar
venezuela ICE Minneapolis Morte Baleado Manifestações agentes do ICE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Concursos CNU2: resultado preliminar das vagas reservadas já pode ser consultado
qui, 15/01/2026 - 11:32
Fábrica da Fiat em Betim (MG) 20/05/2020 REUTERS/Washington Alves
Economia Produção de veículos cresce 3,5% em 2025
qui, 15/01/2026 - 10:44
Reuters/Paulo Whitaker/Proibida reprodução
Economia IBGE prevê safra recorde de 346 milhões de toneladas em 2025
qui, 15/01/2026 - 10:23
Brasília (DF), 15/01//2026 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, onde falou sobre a aprovação, pela União Europeia, do acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu, entre outros assuntos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Eventual sanção dos EUA ao Irã não deve afetar o Brasil, diz Alckmin
qui, 15/01/2026 - 10:11
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Geral Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa
qui, 15/01/2026 - 09:57
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
Economia BC liquida Reag ligada às suspeitas de fraude no Banco Master
qui, 15/01/2026 - 09:51
Ver mais seta para baixo