logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro

Delcy Rodriguez disse que forças cívico-militares vão defender o país
Telesur
Publicado em 03/01/2026 - 08:28
Caracas
Presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas 28/1/2019 Divulgação via REUTERS
© Mira Flores/Reuters/Proibida reprodução

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, exigiu na manhã deste sábado (03) provas de vida do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, cujo paradeiro é desconhecido após os ataques dos Estados Unidos. 

Rodriguez denunciou o bombardeio militar norte-americana na capital e nos estados de Aragua, Miranda e La Guaira, que resultou na morte de civis. 

Segundo a vice-presidente, o presidente Maduro já havia alertado a população sobre um possível ataque dessa natureza, que afetaria civis em diversas partes do país. Em resposta à situação, a defesa nacional foi acionada seguindo as instruções do presidente.

"O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), o povo venezuelano organizado em milícias e agências de segurança cidadã, em perfeita integração policial, militar e cívico-militar, receberam instruções para defender a pátria", afirmou Rodriguez.

A vice-presidente enfatizou que ninguém violará o legado histórico de Simón Bolívar nem o direito da Venezuela à independência, ao seu futuro e a ser uma nação livre, sem tutela externa. "Jamais seremos escravos. Somos filhos e filhas de Bolívar."

Rodriguez lembrou que a Venezuela tem consistentemente caracterizado essas manobras como parte de uma estratégia para desestabilizar a região e minar sua soberania nacional, denunciando o que considera uma tentativa de intervenção armada para impor uma mudança de regime favorável aos interesses imperialistas.

A Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade (REDH) e organizações como a Coalizão Resposta condenaram o que chamam de "crime contra a paz" e uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas, apelando à solidariedade internacional e à mobilização global contra o que consideram uma guerra colonial pelo petróleo venezuelano.

Relacionadas
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Ministro da Defesa da Venezuela classifica ataque como "vil e covarde"
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Trump maduro ataque Rodriguez
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/01/2026 - Wikipédia completa 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo. Foto: Wikipédia/Divulgação
Geral Wikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo
sab, 03/01/2026 - 10:31
Cars drive on Havana's seafront boulevard Malecon as the country's electrical grid collapsed again on Sunday, according to Cuba's energy and mines ministry, in the latest setback to the government's efforts to restore power to the island, in Havana, Cuba October 20, 2024. Reuters/Norlys Perez/Proibida reprodução
Internacional Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela
sab, 03/01/2026 - 10:27
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU
sab, 03/01/2026 - 10:12
Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Irã repudia o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela
sab, 03/01/2026 - 09:46
Serra da Capivara (PI), 02/01/2026 - Programa Olhar Brasil - Serra da Capivara. Frame: TV Brasil
Cultura TV Brasil estreia série sobre riquezas turísticas nacionais
sab, 03/01/2026 - 09:29
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Genebra 21/01/2022 Jean-Christophe Bott/Pool via REUTERS
Internacional Rússia condena "ato de agressão armada" dos EUA contra Venezuela
sab, 03/01/2026 - 09:17
Ver mais seta para baixo